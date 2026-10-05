Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта

Кабулов: Россия готова помочь завершить конфликт Афганистана и Пакистана

Tекст: Дарья Григоренко

«Россия готова любым возможным, допустимым способом оказать содействие прекращению этого конфликта – либо самостоятельно, либо в паре с другими нашими партнерами – при условии, что обе стороны обратятся с такой просьбой. Мы готовы оказать максимально возможное содействие», – заявил Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает ТАСС.

Он отметил, что участники заседания призвали Кабул и Исламабад воздержаться от военных действий, выразив готовность искать развязки конфликта.

Спецпредставитель пояснил, что московский формат создавался не для урегулирования споров между отдельными его участниками, однако все страны-участницы выразили готовность способствовать поиску политико-дипломатических решений. От конфликта, по его словам, прежде всего страдает мирное население.

23 сентября Исламабад заявил о вторжении афганских беспилотников в воздушное пространство Пакистана. В ответ пакистанские ВВС нанесли удары по десяти объектам в Афганистане. По данным пакистанской стороны, были ликвидированы 28 террористов, тогда как Кабул сообщил о гибели трех мирных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

В четверг в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана погибли девять человек.

В прошлом месяце пакистанская авиация атаковала цели в трех афганских провинциях.