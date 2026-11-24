Эксперт объяснил требование Берлина к Украине не распространять конфликт на Балтику

Политолог Рар: Внешняя политика ФРГ при Мерце подчинена интересам Киева

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Реакция Берлина на эскалацию конфликта в Балтийском море объяснима. С одной стороны, ФРГ не хочет быть втянутой в какой-либо прямой конфликт. Большинство немцев выступает против войны и дальнейшей помощи Украине. В то же время Владимиру Зеленскому удается все глубже втягивать Германию, вернее – ее канцлера Фридриха Мерца – в противостояние с Россией», – отметил германский политолог Александр Рар.

Спикер напомнил, в частности, про заявления Мерца, что Украина должна войти в НАТО и что его предшественница Ангела Меркель сделала роковую ошибку, противясь ее членству в альянсе в 2008 году. «Вместо переговоров с Москвой канцлер ФРГ не устает публично напоминать, что Россия не должна и не может победить в украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон стал придерживаться такой же риторики», – напомнил собеседник.

«В то время как глава Белого дома Дональд Трамп всеми силами пытается остановить конфликт на Украине, лидеры стран Евросоюза напрямую саботируют американскую дипломатию. Они не хотят позволить корректировку системы европейской безопасности «в угоду Москве», – акцентировал аналитик.

Эксперт предупредил: ситуация показывает, что Европа неуклонно приближается к роковой черте, когда локальный конфликт может распространиться на весь регион. «По моим ощущениям, немецкая внешняя политика под руководством Мерца подчинена напрямую интересам Украины, а не наоборот, как думали ранее», – продолжил политолог.

По его словам, Зеленский фактически руководит действиями европейских лидеров. «Политики стран ЕС готовы идти даже на конфликт с Трампом ради просьб и требований «партнера», – указал Рар. Впрочем, уточнил спикер, Мерц в поддержке Киева руководствуется не столь альтруистичными соображениями, как может показаться. «Канцлер ФРГ считает, что милитаризация немецкой промышленности и совместные проекты с Украиной в сфере ВПК помогут Германии в экономическом плане», – пояснил аналитик.

«Зеленский, как профессиональный актер, прекрасно понял, на каких струнах души ему нужно играть, чтобы заставить Мерца, Макрона, премьера Италии Джорджу Мелони и других политиков плясать под его дудочку. В немецкой политической ментальности прочно укоренился комплекс вины за гитлеровские злодеяния. Но одним покаянием немцы его искоренить не могут. Нынешнее поколение борется с тенями прошлого, считая себя должными стоять на стороне якобы слабых и ущемленных, проявляя высшую мораль», – детализировал Рар.

Политолог отметил: с точки зрения немецких интеллектуалов, Киев является жертвой Москвы, а во время СССР угнетенной считалась вся Восточная Европа. «Кроме того, немцы считают, что США освободили европейские страны от «коричневой чумы» нацизма. Теперь, по мнению истеблишмента ФРГ, объединенная Европа должна спасти Украину и другие постсоветские страны от России. Думаю, именно в таком контексте страны ЕС рассматривают текущий кризис», – резюмировал Рар.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предостерег Киев от эскалации в Балтийском море. Об этом он заявил на встрече с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине в связи с предполагаемым нападением ВСУ на российский сухогруз в Финском заливе, передает Welt.

По словам немецкого политика, Киев «несет особую ответственность» в подобных ситуациях. «Война не должна распространиться на Балтийское море», – подчеркнул Писториус. При этом, заверил он, «Украина, безусловно, имеет право атаковать объекты, используемые в военных целях в России».

По словам Писториуса, удары ВСУ «служат для ослабления российских атак на Украину». «В наших общих интересах, чтобы свободное судоходство не было поставлено под угрозу», – сказал глава минобороны ФРГ, одновременно заверив Хмару в неизменной поддержке Киева со стороны Берлина.

На прошлой неделе в нейтральных водах Финского залива два беспилотника атаковали российское грузовое судно «Спарта II», следовавшее в Калининград. Нападение произошло в 5,4 км от границы России.

«Все прибрежные страны испытывают наверняка обеспокоенность в этой сфере. Это очень опасно. Это ведет к нагнетанию напряженности в регионе», – прокомментировал инцидент Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В свою очередь, Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем МИД России, отметил: НАТО пытается сделать Балтику своим «внутренним морем», передает РИА «Новости». «Сейчас на фоне активизации переговоров в трехстороннем формате России, Украины и США украинская «партия войны» делает все возможное для срыва переговорного процесса и дестабилизации ситуации на Балтике», – добавил дипломат.

Финский президент Александр Стубб назвал атаку серьезным происшествием. Он уведомил об этом «основных партнеров и союзников» Хельсинки. Удар, скорее всего, был нанесен Украиной, заявил директор по связям с общественностью сил обороны страны Аки-Маури Хухтинен.

В свою очередь финский премьер Петтери Орпо заверил, что Киев «имеет право бороться». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто помог ВСУ и как нападение может быть связано с потенциальным участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине.