Военный эксперт Марочко: ВСУ за неделю потеряли 8,3 тыс. солдат и наемников

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Санитарные и безвозвратные потери противника за истекшую неделю составили около 8310 украинских боевиков и наемников», – заявил Марочко.

Он отметил, что наибольший ущерб украинским силам был нанесен в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», действующей в ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС.

Кроме того, за минувшую неделю российские бойцы уничтожили 6,9 тыс. беспилотников самолетного типа, 11 морских судов, 29 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также почти 700 боевых машин украинских войск, добавил эксперт.

Ранее Марочко сообщил о потере Вооруженными силами Украины убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников за сентябрь. Также он сообщил об утрате боеспособных подразделений ВСУ из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана.

Кроме того, Марочко сообщил о массовых потерях украинских подразделений близ Торского в Донецкой народной республике.