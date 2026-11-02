  • Новость часаСША предложили восстановить транзит российского газа через Украину
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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон
    В Алешках завершился режим тишины
    Эксперт объяснил причину беспорядков в Германии
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    ВС России поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
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    Белоруссию подключили к системе спутниковой связи «Рассвет»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    3 комментария
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    17 комментариев
    2 ноября 2026, 09:38 • Новости дня

    Власти ограничили вывоз нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС

    Кабмин временно ограничил вывоз нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Правительство ввело временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение направлено на стабильное обеспечение сырьем российских предприятий. Соответствующее постановление уже подписано, сообщается в канале Max кабмина.

    Ограничения введены сроком на три месяца. Они коснутся вывоза каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.

    Данные материалы используются в медицинской промышленности, а также при производстве упаковки для продуктов питания, напольных покрытий, лакокрасочных материалов для машиностроения и изоляционных материалов для кабелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива непосредственными производителями до 31 января 2027 года для стабилизации внутреннего рынка.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии необходимости строить планы по объемам экспорта дизельного топлива на декабрь.

    В сентябре кабмин ввел временные ограничения на вывоз серной кислоты до конца 2026 года.

    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает ВСУ в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    1 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

    Расторгуев назвал причиной смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова онкологию

    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бэк-вокалист музыкальной группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией, сообщил бессменный лидер коллектива Николай Расторгуев.

    Расторгуев рассказал, что бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией с середины лета, после попал в больницу, где его не удалось спасти, передает РИА «Новости».

    Музыкант родился в Москве 2 декабря 1961 года, окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Он был участником «Любэ» практически с самого начала деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    @ fsb.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания несовершеннолетнего, который планировал устроить теракт на территории столичного музея-заповедника «Царицыно» и признался в распространении нацистской пропаганды.

    Задержанный в столице подросток на допросе рассказал о публикации в социальных сетях материалов экстремистского характера, передает РИА «Новости».

    «На своей странице в TikTok я размещал различные постеры с пропагандой нацизма, фашизма, а также насилия по отношению к иммигрантам, людям другой этнической национальности», – сказал несовершеннолетний на видеозаписи ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве сотрудники ФСБ задержали опубликовавшего ролик с угрозами подростка.

    Российские силовые ведомства проверили полученные от США сведения о подготовке теракта в музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу служба получила информацию о подготовке атаки по партнерским каналам от американской стороны.

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    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

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    1 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»

    Медведев пошутил о возможном приеме Туска в Москве

    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил в соцсети о том, примут ли в Москве премьер-министра Польши Дональда Туска.

    Медведев ответил на комментарий одного из пользователей социальной сети, который заявил, что Туска нужно отправить «обратно в Москву, где ему и место», передают «Вести».

    «Мы своих не бросаем!» – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу Дмитрий Медведев заявил о повторении незаконных методов украинских властей в кризисе вокруг судебной системы Польши.

    В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости серьезного отношения НАТО к словам Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы.

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    1 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    В Варшаве заявили о нарушении телесной неприкосновенности президента Польши

    Канцелярия президента Польши сообщила о нарушении неприкосновенности Навроцкого

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого обратится в прокуратуру из-за нарушения телесной неприкосновенности главы государства в здании Конституционного суда, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.

    Канцелярия президента Польши направит в прокуратуру уведомление о нарушении телесной неприкосновенности Кароля Навроцкого в Конституционном суде, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio Wnet.

    «Канцелярия президента предпримет действия, связанные с подачей заявлений. Произошло нарушение неприкосновенности президента», – заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.

    Лешкевич назвал слова исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской, обвинившей президента в применении силы к судьям при посещении здания, попыткой «выстроить себе какую-то линию защиты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Партия бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса.

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    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве сотрудники ФСБ задержали подростка, который опубликовал в TikTok ролик с угрозой совершить преступление в музее-заповеднике «Царицыно», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    Сотрудники российских силовых ведомств задержали несовершеннолетнего гражданина, планировавшего совершить преступление на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает ТАСС.

    Проверка проводилась Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. Поводом послужила информация о подготовке террористического акта в Москве, переданная правоохранительными органами США.

    В ходе мероприятий правоохранители выявили подростка, который опубликовал в сервисе TikTok свои фотографии в балаклаве, тактической одежде, кепке и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Эти кадры сопровождались снимками из парка «Царицыно» и надписью «I found a place», что в переводе с английского языка означает «Я нашел место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ совместно с другими ведомствами проверила сведения о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу территорию музея-заповедника «Царицыно» закрыли для посетителей.

    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве.

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    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

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    2 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Гюров признал победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре президентских выборов и поздравил с победой действующую главу государства Илияну Йотову.

    Политик призвал болгарское общество стремиться к единству, а не к разделению, передает Novinite.

    «Мы создали по-настоящему хорошую платформу, на которую можно опираться», – заявил Гюров. Окончание предвыборной кампании не означает завершения политической ответственности, так как государство должно работать для граждан, сказал он.

    Кандидат не ожидал такого большого отрыва от Йотовой. Гюров признал результаты выборов, несмотря на расхождения между данными экзитполов и параллельным подсчетом голосов, и сообщил о планах провести анализ итогов голосования.

    Причиной поражения бывший исполняющий обязанности премьера назвал неспособность сформировать повестку вокруг проблем, поднятых на встречах с избирателями. При этом кампания достигла цели, предложив стране альтернативный путь развития, считает он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, exit poll показал лидерство Йотовой во втором туре выборов президента Болгарии.

    Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией.

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    1 ноября 2026, 18:42 • Новости дня
    Финляндия предложила закрыть Шенгенскую зону для российских спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

    Финляндия не позволит спортсменам из России участвовать в соревнованиях на территории страны в 2027 году, передает ТАСС.

    «Российские спортсмены не будут желанными гостями в Финляндии в следующем году», – написала глава МИД Элина Валтонен в социальной сети Х.

    Она отметила, что страна будет выступать за такую политику до окончания специальной военной операции на Украине. Министр добавила, что направила письмо главам внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с предложением ограничить въезд для всех российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

    Валтонен не уточнила, о каких конкретно соревнованиях в 2027 году идет речь. В марте следующего года в финском Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, также Финляндия примет матчи чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Канада сохранила ограничения на участие россиян в проводимых на территории страны турнирах.

    В пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разработать законодательство об отказах в визах на основании гражданства заявителя.

    В прошлом месяце Шведская лыжная ассоциация и Спортивная конфедерация Швеции потребовали отказать россиянам в визах для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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    1 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике

    МВД: Мошенники начали рассылать сообщения о прикреплении к поликлинике

    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Злоумышленники рассылают сообщения от имени поликлиник с фишинговыми ссылками для получения доступа к мессенджерам или порталу «Госуслуги», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Мошенники стилизуют взломанные аккаунты под профили медицинских учреждений и просят пользователей перейти по ссылке якобы для прикрепления или открепления от поликлиники, передает РИА «Новости».

    Ссылка ведет на фишинговый сайт, который запрашивает код из СМС. Полученный код мошенники просят отправить в чат «поликлиники», получая таким образом доступ к аккаунту жертвы в мессенджере или на «Госуслугах».

    В МВД напомнили, что государственные учреждения не связываются с гражданами через соцсети и мессенджеры для обновления данных, а приглашают на личный прием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мошенники начали воровать аккаунты «Госуслуг» через поддельные письма ФНС.

    Также злоумышленники создали фейковый сайт для защиты от аферистов.

     Кроме того, мошенники устроили рассылку о «перерасчете» коммуналки через мессенджеры.

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    1 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Ушаков: Путин ответит на телефонный звонок Зеленского, если тот позвонит

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от контактов и ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского.

    Ушаков заявил, что президент Владимир Путин готов поднять трубку в случае телефонного звонка от Владимира Зеленского, сообщают «Вести».

    «Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил помощник российского лидера.

    Ушаков добавил, что Зеленский при желании может приехать в Москву, если хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин допустил возможность приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов российских представителей с Зеленским.

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    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    В упразднении свободы совести Эстония превзошла всех в Европе

    В Эстонии начали исполнять угрозу по отъему собственности у православной Церкви, отказавшейся разорвать связи с Московским патриархатом. В начале следующего года, как ожидается, ее запретят полностью. Последняя надежда верующих – институты ЕС. Как ни странно, она может оправдаться: эстонцы реально перешли границы приемлемого. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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