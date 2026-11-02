Власти ограничили вывоз нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС

Кабмин временно ограничил вывоз нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС

Tекст: Вера Басилая

Правительство ввело временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение направлено на стабильное обеспечение сырьем российских предприятий. Соответствующее постановление уже подписано, сообщается в канале Max кабмина.

Ограничения введены сроком на три месяца. Они коснутся вывоза каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.

Данные материалы используются в медицинской промышленности, а также при производстве упаковки для продуктов питания, напольных покрытий, лакокрасочных материалов для машиностроения и изоляционных материалов для кабелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива непосредственными производителями до 31 января 2027 года для стабилизации внутреннего рынка.

Вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии необходимости строить планы по объемам экспорта дизельного топлива на декабрь.

В сентябре кабмин ввел временные ограничения на вывоз серной кислоты до конца 2026 года.