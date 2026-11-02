Журналист Христофору рассказал о панике премьера Польши из-за поста Медведева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Христофору высказал мнение о реакции польского премьера в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

«Туск постоянно говорит о России, вводит против нее санкции, рассуждает о ее поражении. У Туска это происходит непрерывно. А теперь он в панике из-за поста Медведева в соцсети, в котором его мастерски поставили на место», – заявил журналист.

По словам обозревателя, российский политик очень точно описал суть происходящего в Варшаве, и Туску следует этому поучиться.

Напомним, Медведев назвал обострившийся кризис в Польше конституционным переворотом. Позже польский премьер попытался ответить, безосновательно заявив о причастности Москвы к проблемам вокруг Конституционного суда страны.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне политического кризиса в Польше напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем». Также Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.