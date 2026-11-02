Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.0 комментариев
Журналист: Слова Медведева о перевороте в Польше вызвали панику у Туска
Журналист Христофору рассказал о панике премьера Польши из-за поста Медведева
Премьер-министр Польши Дональд Туск впал в панику после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Христофору высказал мнение о реакции польского премьера в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».
«Туск постоянно говорит о России, вводит против нее санкции, рассуждает о ее поражении. У Туска это происходит непрерывно. А теперь он в панике из-за поста Медведева в соцсети, в котором его мастерски поставили на место», – заявил журналист.
По словам обозревателя, российский политик очень точно описал суть происходящего в Варшаве, и Туску следует этому поучиться.
Напомним, Медведев назвал обострившийся кризис в Польше конституционным переворотом. Позже польский премьер попытался ответить, безосновательно заявив о причастности Москвы к проблемам вокруг Конституционного суда страны.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне политического кризиса в Польше напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.
Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем». Также Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.