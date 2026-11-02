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Губернатор Флориды сравнил крушение бизнес-джета с падением ракеты
Губернатор Флориды: Крушение самолета в Палм-Бич оставило воронку как от ракеты
Крушение частного самолета Learjet 60 в округе Палм-Бич было похоже на падение ракеты, заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис.
«Это крушение самолета было катастрофическим, оно было похоже на падение ракеты и оставило большую воронку на обочине дороги», – заявил Десантис. Видеоролик разместил офис шерифа округа Палм-Бич в социальной сети, передает ТАСС.
По словам губернатора, обломки разбросало на значительное расстояние. Информации о пострадавших на земле пока нет. Местные жители запросили помощь из-за проблем с водоснабжением, так как обломки повредили подземные коммуникации.
Дороги возле места происшествия перекрыты. Федеральное управление гражданской авиации США проинформировано о случившемся, его представители прибудут для проведения расследования.
Ранее стало известно, что бизнес-джет Learjet 60 разбился в районе города Гринэйкрс. Воздушное судно задело дерево и линии электропередачи. По предварительным данным, на борту находились девять человек.
Министр транспорта США Шон Даффи сообщил о гибели девяти человек в результате крушения частного самолета в округе Палм-Бич во Флориде.
В понедельник стало известно, что пилоты разбившегося во Флориде частного самолета Learjet 60 сообщили диспетчеру об обледенении и превышении допустимой скорости снижения.