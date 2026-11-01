Бизнес-джет рухнул на стоянку трейлеров во Флориде

Tекст: Антон Антонов

Бизнес-джет стоимостью 2 млн долларов, направлявшийся на Багамские острова, потерпел крушение в населенном пункте Гринакрес округа Палм-Бич. Воздушное судно спикировало с высоты около 2,5 тыс. м, задев дерево и оборвав линии электропередачи, пишет New York Post.

На месте падения образовалась крупная воронка и начался сильный пожар, который уничтожил как минимум один мобильный дом. Точное число людей, находившихся на борту самолета и на земле, пока не установлено, однако власти подтвердили наличие погибших.

Пожарно-спасательная служба округа Палм-Бич классифицировала происшествие как инцидент с массовыми жертвами. Местная полиция перекрыла автомобильные дороги в районе катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе неверно составленный маршрут назвали ключевой причиной катастрофы пассажирского вертолета в США.

В 2025 году легкомоторный самолет разбился на автомобильной трассе в американском штате Массачусетс.

В июле 2025 года родные погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном осудили армию США за игнорирование запросов на информацию.