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Сотрудники ФСБ обнаружили поисковые запросы о терактах у подростка в Москве
У подростка, задержанного в Москве после получения от США информации о подготовке теракта в Царицыно, обнаружили балаклаву и предмет, похожий на оружие, также он искал данные о массовых убийствах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
У несовершеннолетнего россиянина, задержанного после получения от США информации о подготовке теракта в московском районе Царицыно, обнаружили поисковые запросы о массовых убийствах и других насильственных акциях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В средствах связи подростка правоохранительные органы нашли аккаунт в TikTok, с которого он публиковал угрозы. Кроме того, выяснилось, что задержанный был подписан на неонацистский канал.
По месту жительства подозреваемого изъяли балаклаву и предмет, похожий на оружие. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек демонстрировал эти вещи на своих фотографиях в интернете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего теракт в Царицыно.
В тот же день ведомство проверило информацию США о подготовке теракта в музее.
В субботу ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве.