Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Суд арестовал обвиняемого в убийстве московской предпринимательницы и ее дочери
Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО до 3 декабря Теймураза Гогиашвили, которого обвиняют в убийстве столичной предпринимательницы и ее дочери.
«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», – огласил постановление судья, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе СК сообщали, что Гогиашвили предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.
Вину он признал частично. Мужчина сообщил, что пытался скрыть следы убийств, замывая кровь.
С участием фигуранта провели проверку показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что подозреваемый в убийстве москвички пропустил ее тело через мясорубку.
В воскресенье следователи назвали возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери. В тот же день в гараже сожителя убитой нашли тело ее дочери.