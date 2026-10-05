Суд арестовал обвиняемого в убийстве московской предпринимательницы и ее дочери

Tекст: Елизавета Шишкова

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», – огласил постановление судья, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе СК сообщали, что Гогиашвили предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.

Вину он признал частично. Мужчина сообщил, что пытался скрыть следы убийств, замывая кровь.

С участием фигуранта провели проверку показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что подозреваемый в убийстве москвички пропустил ее тело через мясорубку.

В воскресенье следователи назвали возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери. В тот же день в гараже сожителя убитой нашли тело ее дочери.