Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Назван возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери в Москве
Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы в Москве
Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери на юго-востоке Москвы, сообщили в правоохранительных органах.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что бытовой конфликт мог стать мотивом убийства в Москве предпринимательницы и ее дочери, передает ТАСС.
«С его слов, мотив убийства – ссора», – заявил собеседник агентства.
В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась предпринимательница Елена Церетели, бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Позже в гараже подозреваемого было найдено тело дочери убитой.
Подозреваемый Теймураз Гогиашвили был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву на допрос в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье следователи начали допрос подозреваемого в убийстве предпринимательницы в Москве.
В гараже подозреваемого нашли тело дочери убитой.
В Воронежской области задержали подозреваемого в этом преступлении.