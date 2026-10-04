Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве
Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве
Следователи приступили к допросу мужчины, который подозревается в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве.
«В настоящее время подозреваемый находится на допросе», – заявил собеседник РИА «Новости». Он добавил, что правоохранители также допрашивают женщину, которая находилась в машине с задержанным.
Из судебных материалов следует, что с подозреваемого Теймураза Гогиашвили таможня пыталась взыскать 1 млн рублей за ввоз в Россию автомобиля Mercedes-Benz без уплаты пошлины в 2014 году. Суд отказал в иске из-за несоблюдения порядка взыскания.
Ранее в квартире на Жулебинском бульваре нашли фрагменты тела женщины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери.
В тот же день в Воронежской области был задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.