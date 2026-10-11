Детеныши краснокнижного сарматского полоза родились в Московском зоопарке

Tекст: Дарья Григоренко

Увидеть редких неядовитых змей из семейства ужеобразных можно в экспозиции на старой территории зоосада, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

Герпетологи зоопарка будут выращивать потомство до следующего года, а после оформления необходимых документов змей выпустят в природу для увеличения местной популяции.

«Молодые сарматские полозы совсем не похожи на взрослых: детеныши бело-серого цвета, с зигзагообразной полосой на спине. По внешнему виду они очень напоминают ядовитую степную гадюку», – сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сарматские, или палласовы, полозы обитают на юге России, в Болгарии, Румынии, а также в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Средняя длина взрослых особей достигает полутора метров, крупные полозы могут вырастать до двух метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного степного орла.

В феврале в столичном зоосаде вылупились детеныши редкой лучистой черепахи.

В прошлом году Московский зоопарк занялся поисками невесты редкой крови для манула.