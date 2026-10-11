Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
Детеныши краснокнижного сарматского полоза родились в Московском зоопарке
В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка у четырех краснокнижных сарматских полозов появился 21 детеныш.
Увидеть редких неядовитых змей из семейства ужеобразных можно в экспозиции на старой территории зоосада, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.
Герпетологи зоопарка будут выращивать потомство до следующего года, а после оформления необходимых документов змей выпустят в природу для увеличения местной популяции.
«Молодые сарматские полозы совсем не похожи на взрослых: детеныши бело-серого цвета, с зигзагообразной полосой на спине. По внешнему виду они очень напоминают ядовитую степную гадюку», – сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Сарматские, или палласовы, полозы обитают на юге России, в Болгарии, Румынии, а также в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Средняя длина взрослых особей достигает полутора метров, крупные полозы могут вырастать до двух метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного степного орла.
В феврале в столичном зоосаде вылупились детеныши редкой лучистой черепахи.
В прошлом году Московский зоопарк занялся поисками невесты редкой крови для манула.