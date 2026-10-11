Мошенники начали красть пароли от «Госуслуг» под видом выдачи загранпаспортов

Мошенники начали выманивать пароли от «Госуслуг» при выдаче загранпаспортов

Tекст: Дарья Григоренко

Аферисты звонят гражданам, недавно подавшим заявление на оформление заграничного паспорта, и представляются работниками многофункциональных центров. Под предлогом уточнения данных или записи на выдачу документа они просят назвать код из СМС, передает ТАСС.

На самом деле этот код является паролем для входа в учетную запись на портале «Госуслуги». Ничего не подозревающая жертва сообщает цифры, предоставляя преступникам полный доступ к своему личному кабинету.

Получив персональную информацию гражданина, мошенники могут использовать ее по своему усмотрению. В частности, полученные сведения позволяют им похищать денежные средства и оформлять кредиты на имя пострадавшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье злоумышленники изобрели схему обмана россиян со скидками на жилищно-коммунальные услуги.

В среду аферисты начали использовать для кражи данных фейковое обновление приложения «Госуслуги».

В прошлом месяце мошенники придумали новую легенду для обмана посетителей визовых центров.