Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
Мошенники начали красть пароли от «Госуслуг» под видом выдачи загранпаспортов
Мошенники начали выманивать пароли от «Госуслуг» при выдаче загранпаспортов
Телефонные злоумышленники разработали новую схему получения доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги», представляясь сотрудниками МФЦ и предлагая записаться на получение загранпаспорта.
Аферисты звонят гражданам, недавно подавшим заявление на оформление заграничного паспорта, и представляются работниками многофункциональных центров. Под предлогом уточнения данных или записи на выдачу документа они просят назвать код из СМС, передает ТАСС.
На самом деле этот код является паролем для входа в учетную запись на портале «Госуслуги». Ничего не подозревающая жертва сообщает цифры, предоставляя преступникам полный доступ к своему личному кабинету.
Получив персональную информацию гражданина, мошенники могут использовать ее по своему усмотрению. В частности, полученные сведения позволяют им похищать денежные средства и оформлять кредиты на имя пострадавшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье злоумышленники изобрели схему обмана россиян со скидками на жилищно-коммунальные услуги.
В среду аферисты начали использовать для кражи данных фейковое обновление приложения «Госуслуги».
В прошлом месяце мошенники придумали новую легенду для обмана посетителей визовых центров.