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Мошенники придумали схему обмана россиян со скидками на ЖКХ
Мошенники стали обманывать россиян скидками на ЖКХ
Злоумышленники начали предлагать россиянам оплатить коммунальные услуги с дисконтом через поддельные сайты, что приводит к краже денег и персональных данных, рассказали эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Телефонные мошенники активно обзванивают граждан от имени расчетных центров и сервиса ГИС ЖКХ, предлагая оплатить коммунальные услуги со скидкой 15%, передает РИА «Новости». Они убеждают жертв переходить по ссылкам на фишинговые сайты, которые визуально копируют официальный портал.
«Ввод личных данных и банковских реквизитов на таком сайте приводит к тому, что деньги со счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек», – рассказали эксперты.
Специалисты настоятельно рекомендуют оплачивать счета исключительно через мобильные приложения банков, официальный сервис ГИС ЖКХ или личный кабинет управляющей компании.
Эксперты напомнили, что поверка приборов учета проводится только по графику из техпаспорта, а не после звонков неизвестных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники придумали новую схему обмана с услугами ЖКХ, а также запустили схему обмана с заменой электросчетчиков. Эксперт Храпунова назвала популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ.