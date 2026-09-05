Мошенники придумали схему обмана россиян с заменой электросчетчиков

Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел

Биолог Гниненко оценил угрозу глобальной катастрофы из-за исчезновения пчел

Tекст: Татьяна Косолапова

«Каждая проблема прежде всего требует вдумчивого анализа причин ее появления. Ажиотаж из-за нескольких фактов, особенно если они поданы эффектно, но не вполне достоверно, не ведет к продуктивному решению проблемы. Проблемы с пчелами, которые еще несколько лет назад причисляли к глобальным, во многом из этого числа», – говорит Гниненко.

Он подчеркивает, что рассуждения о массовой гибели пчел небеспочвенны в тех случаях, когда насекомые попадают под обработку полей или садов пестицидами. Однако происходит это зачастую потому, что пчеловоды и фермеры не согласовывают свои действия.

«Если четко координировать необходимые обработки растений и вывоз пасек на цветущие гречишные, подсолнечниковые и другие поля и не допускать пчел на них во время обработки, то и гибели этих насекомых не будет», – пояснил эксперт.

По его словам, однозначно определить, почему сегодня эта проблема не имеет такой огласки, как раньше, сложно. Однако одним из важных факторов могло стать улучшение взаимодействия между фермерами и пчеловодами.

«Мне кажется, очень важно, что улучшилось взаимопонимание между фермерами и пчеловодами. Если строго следовать всем известным правилам, то гибель пчел от пестицидов будет минимальной. А если следовать только своим потребностям, не обращая внимания на других, тогда пчелы и будут главной жертвой», – считает собеседник.

Он полагает, что люди постепенно учатся вести хозяйство так, чтобы учитывать интересы друг друга, что позволяет уменьшать потери. Кроме того, появляются новые пестициды и технологии их применения, повышающие безопасность.

«Уверен, что ничего страшного не произойдет. Люди научатся и растения защищать, и пчелам вреда не приносить. Жаль, если для этого потребуется много времени: тогда могут быть потери как у пчеловодов, так и у фермеров. Труд обоих нужен людям, поэтому надо активно искать взаимопонимание», – заключил Гниненко.

Ранее прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности руководителей трех сельхозпредприятий за нарушения при обработке полей химикатами. Инцидент произошел в июле в Большемуртинско-Сухобузимском округе, где погибло более 20 млн пчел, а от пострадавших пчеловодов поступило 22 заявления. Проверка хозяйств показала, что аграрии превышали допустимые дозировки пестицидов и распыляли их днем в период активного сбора нектара.