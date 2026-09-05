Житель ДНР получил 15 лет колонии за шпионаж

Суд в ДНР приговорил жителя Амвросиевки к 15 годам за шпионаж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор Игорю Малецкому по делу о шпионаже, передает ТАСС. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

«Верховный суд ДНР признал Малецкого Игоря Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж), и приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По информации силовиков, злоумышленника задержали в 2024 году пограничники ФСБ по Ростовской области. Следователи выяснили, что осужденный связывался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. Он передавал украинской стороне координаты расположения подразделений Вооруженных сил России в Амвросиевском муниципальном округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа суд в ДНР назначил пятнадцать лет колонии гражданину Украины за шпионаж в Амвросиевском округе.

Накануне Запорожский областной суд отправил за решетку на пятнадцать лет бывшую украинскую журналистку за передачу данных о российских военных.

В середине июля житель Мелитополя получил тринадцать лет колонии строгого режима за отправку координат дислокации техники ВС РФ.