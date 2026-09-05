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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    13 комментариев
    5 сентября 2026, 08:28 • Новости дня

    Житель ДНР получил 15 лет колонии за шпионаж

    Суд в ДНР приговорил жителя Амвросиевки к 15 годам за шпионаж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Амвросиевки Игорь Малецкий получил 15 лет колонии строгого режима за передачу украинской разведке координат российских войск, сообщили в пресс-службе местного управления ФСБ.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор Игорю Малецкому по делу о шпионаже, передает ТАСС. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

    «Верховный суд ДНР признал Малецкого Игоря Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж), и приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    По информации силовиков, злоумышленника задержали в 2024 году пограничники ФСБ по Ростовской области. Следователи выяснили, что осужденный связывался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. Он передавал украинской стороне координаты расположения подразделений Вооруженных сил России в Амвросиевском муниципальном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа суд в ДНР назначил пятнадцать лет колонии гражданину Украины за шпионаж в Амвросиевском округе.

    Накануне Запорожский областной суд отправил за решетку на пятнадцать лет бывшую украинскую журналистку за передачу данных о российских военных.

    В середине июля житель Мелитополя получил тринадцать лет колонии строгого режима за отправку координат дислокации техники ВС РФ.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Грузское и Никаноровку в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили 15 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Грузское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Рубежное и Новоандреевку. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2685 военнослужащих, 18 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, накануне они взяли под контроль Никаноровку, а ранее освободили Ижевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1365 военнослужащих, 20 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе группировка «Север» установила контроль над Храповщиной, Садками и Великим Приколом в Сумской области, Казачьей Лопанью, Василевкой, Должанкой и Благодатным в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1660 военнослужащих, 13 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» освободили Святогорск в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1415 военнослужащих, 15 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоную Криницу в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 2230 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль Новопавловку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За прошлую неделю уничтожены свыше 330 военнослужащих, шесть бронемашин и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

    Днем ранее они освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР.

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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    4 сентября 2026, 12:37 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    С 29 августа по 4 сентября ВС России нанесли массированный и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение грузов военного назначения, а также предназначенных для ВСУ горюче-смазочных материалов, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю были поражены восемь действовавших в интересах ВСУ сухогрузов и контейнеровоз.

    Также были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Напомним, утром в пятницу ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины.

    Накануне ВС России уничтожили сухогруз и контейнеровоз с оружием для ВСУ в Черном море.

    Кроме того, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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    4 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Белоусов напутствовал генерала Клименко перед отправкой в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов напутствовал генерал-майора Вадима Клименко перед отправкой в зону специальной военной операции, сообщает Минобороны.

    Глава российского военного ведомства пожелал успехов генерал-майору Вадиму Клименко, который отправляется в зону проведения специальной военной операции, передает Минобороны.

    «Удачи! Всем ребятам большой привет», – сказал министр.

    Кроме того, руководитель ведомства выслушал доклады командования Тихоокеанского флота. Военные отчитались о выполнении задач по обеспечению безопасности в регионе. Также обсуждались вопросы организации охраны и обороны пунктов базирования сил флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал сдачу новых домов для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке.

    В августе президент России Владимир Путин принял участие в масштабных учениях данного объединения.

    Во время этих маневров экипажи боевых кораблей успешно отразили атаки условных беспилотников в акватории Охотского моря.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    4 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    Считавшийся погибшим российский боец выжил и захватил пленного

    Считавшийся погибшим боец «Береза» выжил и захватил опорный пункт ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военный группировки войск «Восток» с позывным «Береза», которого после атаки украинских беспилотников сочли погибшим, выжил, занял опорный пункт противника и взял в плен военнослужащего ВСУ в Запорожской области, рассказал его сослуживец с позывным «Куляба».

    Российский военный группировки «Восток» с позывным «Береза», которого сочли погибшим после атаки дронов, смог выжить и захватить позицию противника в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    «Мы думали, что боец «Береза» погиб. Его вел наш дрон-разведчик, прилетела «Баба-яга», начала наносить по нему удары. Рядом с ним прилетело несколько дронов, которые сбрасывают снаряды. Его подзавалило, думали, что уже погиб. Он вылез потихонечку, занял соседний опорный пункт с противниками, увидел, что там украинцы», – рассказал его сослуживец с позывным «Куляба».

    По словам сослуживца, «Береза» некоторое время вел огонь по военнослужащим ВСУ на позиции, после чего забежал на опорный пункт и взял одного из украинских бойцов в плен. «Куляба» добавил, что все были сильно удивлены возвращению товарища с пленным.

    Изначально пленный пытался обмануть российских военных, представляясь поваром-водителем. Однако после беседы с ним и проверки записных книжек выяснилось, что он является штурмовиком и уже долгое время находится в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа российский боец с позывным «Арнай» в одиночку взял в плен троих украинских военных на опорном пункте в Запорожской области.

    В конце того же месяца бойцы группировки «Восток» ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу на этом же направлении.

    Весной другой российский военнослужащий заставил сдаться пулеметную группу противника с помощью знания украинского языка.

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    4 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курске

    Губернатор Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на жилой дом в Курске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский БПЛА атаковал жилой дом на окраине Курска, пострадавших нет, в Хомутовском районе от атаки ВСУ пострадал пенсионер, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Украинский беспилотник врезался в жилой дом на окраине Курска, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе Mах.

    По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

    «Сегодня украинский БПЛА влетел в торцевую часть МКД на окраине города. На месте работают оперативные службы. К счастью, информации о пострадавших не поступало», – написал глава региона.

    Кроме того, в селе Колячек Хомутовского района в результате атаки FPV-дрона ранения получил 70-летний пенсионер. Пожилому мужчине диагностировали минно-взрывную травму. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Рыльском районе.

    В конце августа трое мирных жителей пострадали при вражеском ударе по слободе Белой.

    Месяцем ранее беспилотный летательный аппарат ударил по жилому зданию в одном из микрорайонов Курска.

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    4 сентября 2026, 12:50 • Новости дня
    Российские войска отрезали подразделения ВСУ в селах под Волчанском

    Два десятка сел с украинскими военными отрезали от основных сил под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Находящиеся в 20 селах в районе Волчанска украинские подразделения оказались отрезаны от основных сил в результате продвижения группировки «Север», сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские подразделения в двух десятках сел в районе Волчанска оказались отрезаны от основных сил в результате успешного продвижения российской группировки «Север», передает ТАСС.

    «На великобурлукском направлении продолжается окружение остатков группировки ВСУ к востоку от Волчанска. От основных сил противника оказались отрезаны два десятка сел», – сообщил источник в российских силовых структурах.

    Собеседник также добавил, что за последние полгода активность украинских войск на данном участке фронта значительно снизилась и сводится исключительно к одиночным вылазкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около двух тысяч украинских солдат попали в «Волчанский котел».

    Российские войска начали зачистку остатков окруженной группировки противника.

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    4 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили восемь человек в ЛНР

    Пасечник: Дроны ВСУ ранили восемь человек в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак украинских вооруженных формирований ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в своем канале Max, что под огнем ВСУ оказались несколько муниципалитетов региона. В Рубежном боевики ударили по медицинскому автомобилю, травмировав фельдшера и водителя, а также задели 59-летнего мужчину на электровелосипеде.

    На территории Сватовского округа осколками ранило 18-летнего юношу. Кроме того, беспилотник атаковал легковушку на трассе Белокуракино – Сватово, из-за чего пострадал 41-летний водитель. В Славяносербском районе поврежден энергетический объект и ранен один сотрудник.

    В Кременском округе дрон ударил по движущемуся мотоциклу, травмы получили 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Руководитель региона подчеркнул, что всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также Пасечник отметил, что за минувшие сутки нападениям подверглись гражданские и промышленные объекты в Луганске, Северодонецке и ряде других населенных пунктов. При этом силы ПВО уничтожили около 40 вражеских целей над территорией региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские боевики ударили по машине аварийной бригады в Рубежном. За несколько дней до этого в результате массированной атаки беспилотников пострадали 11 жителей республики.

    Накануне этих событий в том же Рубежном украинские военные также атаковали автомобиль скорой помощи.

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    4 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал машину скорой помощи под Мелитополем

    Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в пригороде Мелитополя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области вражеский беспилотный аппарат нанес удар по медицинскому автомобилю, который направлялся на срочный вызов к больному.

    Инцидент произошел на территории Мелитопольского муниципального округа, сообщает Минздрав Запорожской области.

    Дрон ударил по машине медиков прямо во время исполнения ими служебных обязанностей.

    «В селе Светлодолинское Мелитопольского муниципального округа беспилотник ВСУ атаковал бригаду скорой помощи во время выезда к пациенту. Медицинский персонал не пострадал, автомобиль скорой получил повреждения», – отмечается в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при ударе украинского беспилотника по карете скорой помощи в Шебекино в Белгородской области погиб фельдшер.

    Ранее в Запорожской области в результате атаки дрона на гражданский автомобиль пострадали две медсестры. До этого Министерство здравоохранения России потребовало расследовать каждый эпизод преднамеренных ударов ВСУ по медицинским учреждениям.

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    4 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул на складах в пригороде Киева

    Масштабное возгорание произошло на территории складов в Броварах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабный пожар начался в городе Бровары Киевской области Украины, где ранее были повреждены складские помещения, сообщило украинское издание «Инсайдер».

    Масштабное возгорание зафиксировано на территории ранее поврежденных логистических объектов на Украине, передает ТАСС.

    Украинское издание Insider опубликовало фотографии с места событий, демонстрирующие высокий столб густого черного дыма.

    Информацию о повреждении складов в Броварском районе ранее подтвердил мэр города Игорь Сапожко. Известно, что минувшей ночью на территории Киевской области звучали сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Киевской области после серии взрывов вспыхнули масштабные пожары на складах.

    В селе Погребы Броварского района взрыв спровоцировал сильное возгорание.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по логистическому центру «Бровары».

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    4 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало ночные удары по логистике украинской армии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны прокомментировало удары по задействованной в интересах ВСУ инфраструктуре сравнением с металлургической промышленностью.

    В сообщении ведомства в Max говорится: «Лидер нашего проката. Наш каток не остановить».

    Публикация стала прямым ответом на информацию о ночных поражениях логистических объектов. Заявление сопровождается изображением с надписью «Новые богатыри». На картинке с оранжевым фоном и туманом нарисованы традиционный богатырский меч и предмет, визуально напоминающий современную крылатую ракету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили пункты управления украинскими БПЛА на двух направлениях.

    Расчеты САУ «Гиацинт-С» ликвидировали командные центры управления дронами в Днепропетровской области.

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    4 сентября 2026, 12:03 • Новости дня
    При атаках ВСУ пострадали четверо жителей Запорожской области

    Балицкий сообщил о ранении четырех мирных жителей Запорожской области из-за ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о четырех пострадавших мирных жителях в результате ударов украинских войск по гражданским объектам региона.

    Четыре человека получили ранения в результате обстрелов гражданских объектов Запорожской области за прошедшие сутки, передает губернатор региона в своем канале на платформе Mах.

    «За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые», – отметил глава региона.

    Пострадавшие зафиксированы в поселке Андреевка, городе Васильевке, вблизи села Владимировка, а также на подъезде к Мелитополю. Кроме того, удар пришелся по Дому культуры в селе Скельки Васильевского муниципального округа, здание получило повреждения.

    Помимо этого, украинские войска повредили частные дома в селе Новопетровка и в Васильевке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в результате обстрелов населенных пунктов Запорожской области погибли два мирных жителя.

    Несколькими днями ранее глава региона Евгений Балицкий сообщил о ранении трех человек при атаках беспилотников.

    В июле от ударов по гражданским объектам пострадали еще четыре жителя региона.

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