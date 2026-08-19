В Запорожской области от ударов ВСУ за сутки пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Каменско-Днепровском муниципальном округе, в селе Водяное, пострадал мужчина 1999 года рождения, который находился на территории своего домовладения. В городе Каменке-Днепровской пострадала женщина 1954 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – сообщил Балицкий в Max.

Кроме того, в селе Терпенье Мелитопольского городского округа ранения получил мужчина 1988 года рождения. В результате массированной атаки беспилотников в этом населенном пункте повреждены 16 домов.

ВСУ также атаковали город Васильевку, где пострадал один дом. Под удары попали гражданские грузовики вблизи села Владимировка и поселка Веселое, а около села Нововасильевка был атакован легковой автомобиль.

Во всех случаях водители не пострадали.

В конце июля от атак ВСУ в Запорожской области пострадали четыре мирных жителя.

В начале того же месяца в результате вражеских обстрелов населенных пунктов региона погибли три человека.