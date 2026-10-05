Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

Tекст: Геворг Мирзаян

4 октября в Бразилии прошел первый тур президентских выборов. В избирательных бюллетенях было 13 кандидатов, однако шансы на победу были лишь у двух. У действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который шел на свой четвертый президентский срок (он правил Бразилией с 2003 по 2010 год и вернулся на пост президента в январе 2023 года), а также у сенатора Флавио Болсонару. И поскольку никто из них не смог набрать больше 50% в первом туре (за Болсонару проголосовало около 47%, а за Лулу – 43%), то страну ждет второй тур, который состоится 25 октября.

История взаимоотношений двух кандидатов – это самый настоящий бразильский сериал. Дело в том, что Флавио Болсонару – это сын бывшего президента Жаира Болсонару, который приговорен за попытку осуществить после выборов 2022 года государственный переворот. На который он решился потому, что тогда шел на второй срок, проиграл выборы Луле – и опасался возмездия со стороны конкурента.

Опасался справедливо – ведь именно Жаир Болсонару был одним из организаторов схемы по посадке обвиненного в коррупции Лулы, который хотел вернуться на пост президента и собирался выдвигаться еще на выборах 2018 года. В итоге Лула не смог принять участие в выборах, оказался под следствием, а в 2019-м (уже после победы Болсонару) был посажен в тюрьму. Однако он из нее быстро вышел благодаря своим адвокатам, а в 2021 году Верховный суд восстановил право Лулы избираться, после чего он и победил на выборах 2022 года.

Ну и при нем суд посадил Болсонару за попытку госпереворота (после того, как его сторонники штурмовали правительственные здания в январе 2023 года, требуя отменить итоги выборов), одновременно запретив ему занимать госдолжности в течение восьми лет. В тюрьму Болсонару-старший не сел (опять же спасибо адвокатам, убедившим судей в его плохом состоянии здоровья), но находится под домашним арестом с запретом на пользование соцсетями. И его старший сын Флавио занял место отца на политическом Олимпе, обещая в случае победы на выборах помиловать Жаира.

Для победы на выборах Болсонару опирался на те же самые проблемы, с которыми столкнулись все левые правительства региона. Он критиковал Лулу за экономические неурядицы (рост госдолга, закредитованность семей, дефицит госбюджета), высокий уровень коррупции, а также разгул бандитизма.

Борьбу с криминалом он сделал чуть ли не центральным элементом своей кампании – благо проблема насилия волнует избирателей больше, чем даже коррупция и экономика. Болсонару пообещал признание крупных преступных группировок террористическими организациями, создание новых федеральных тюрем и снижение возраста уголовной ответственности до 16 лет (а в случае тяжких преступлений – до 14).

Однако – при всей специфике межличностных отношений – на кону этих выборов стояла не только судьба Жаира Болсонару или бразильских подростковых банд. Но еще и судьба всего «правого поворота» в Латинской Америке.

«Решающие выборы, которые определят будущее Латинской Америки». Недаром так английская Guardian охарактеризовала это голосование.

Дело в том, что местные левые переживают очень непростые дни. Их обходят на выборах (например, колумбийских и перуанских в июне 2026 года), свергают в ходе американского вторжения (как это было в Венесуэле в январе 2026-го) и даже берут в экономическую блокаду (от которой сейчас страдает Куба). По сути, Бразилия при Луле оставалась последним мощным оплотом умеренных левых в Латинской Америке – оплотом, который Болсонару хотел демонтировать.

«Голосование определит, склонится ли крупнейшая страна региона к растущему консервативному блоку, поддерживающему президента США Дональда Трампа, или продолжит проводить многополярную внешнюю политику, начатую Лулой»,

– пишет CNN.

Неудивительно, что за Болсонару активно агитировали зарубежные политики. В частности, главный представитель «блока Трампа» в регионе – президент Аргентины Хавьер Милей, который лично приезжал на предвыборные мероприятия Болсонару. И агитировал там настолько агрессивно (называя президента Лулу «осужденным», а его правительство – «вороватыми социалистами», устроившими в стране «социалистический балаган»), что Бразилия в июле даже отозвала посла из Буэнос-Айреса.

Не остался в стороне и патрон Милея – Дональд Трамп. Группа из 30 членов Палаты представителей и примкнувший к ним сенатор Берни Сандерс написали открытое письмо в Госдеп, где перечислили ряд примеров вмешательства Трампа в бразильские выборы (например, введение торговых пошлин и дискредитация бразильской избирательной системы). По их словам, тем самым Трамп наносит «дальнейший ущерб нашим отношениям со стратегическим союзником и торговым партнером Соединенных Штатов».

Сам Лула прямо обвинял президента США в попытках повлиять на итоги выборов.

«Флавио Болсонару – кандидат от Трампа, а Трамп хочет колонизировать Бразилию , забрать наши богатства, украсть наше будущее и оставить нас ни с чем»,

– говорилось в одном из предвыборных роликов действующего президента. Да и сам он утверждал, что в случае победы его оппонента «Бразилия снова станет колонией».

Может, и не совсем колонией, но Болсонару действительно обещает развернуть внешнеполитический курс страны, и этот поворот приведет к деградации роли страны в мировой политике. Например, он хочет пересмотреть вопрос участия Бразилии в БРИКС. Он не говорит прямо о выходе из этой организации, но это и не нужно – достаточно лишь пойти по пути его отца, который в бытность президентом просто минимизировал участие страны в программах БРИКС.

«Наша внешняя политика должна быть основана на профессионализме и прагматизме, а не на идеологии», – говорит Болсонару, считая, видимо, активность Лулы в рамках БРИКС (например, отстаивание идеи использования национальных валют в торговых операциях, укрепление отношений с Глобальным Югом и защиту права все это делать от посягательств со стороны США) идеологически мотивированной. Та же дедолларизация, которую пытается продвигать Бразилия в рамках БРИКС, является, по его мнению, политически мотивированной идеей.

Вместо БРИКС Болсонару-младший обещает сделать упор на двусторонние отношения с США, Аргентиной и Израилем.

Которые будут означать следование американской «Стратегии Донро» (подразумевающей доминирующую роль США в Западном полушарии) и помощь Трампу в подрыве интеграции внутри БРИКС, а также солидаризацию с аргентинской концепцией по прекращению «социалистического балагана» (под которым понимается следование распространенным на Глобальном Юге идеям справедливости и суверенитета). Ну и, конечно же, отказ от любого осуждения Израиля, что автоматически испортит отношение Бразилии с мусульманскими странами БРИКС.

При этом Болсонару не желает принимать тот факт, что именно формат БРИКС дает Бразилии возможность участвовать в построении многополярного мира в роли одного из ключевых его инженеров. Вместо этого он хочет, чтобы страна стала пусть и самым большим, но все-таки подносчиком кирпичей для укрепления основ американского монополярного мира. «При Болсонару-отце Бразилия получила от США статус Основного союзника вне НАТО (ОСВН), при сыне сотрудничество может быть укреплено и расширено», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

Кроме того, Болсонару хочет «прекратить пресмыкаться перед Китаем». Он не говорит о каком-то разрыве отношений с Поднебесной, поскольку это отпугнуло бы от него часть избирателей. Где-то с 2009 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Бразилии, обойдя по этому показателю американцев, и в 2025 году только объем сельскохозяйственного экспорта в Поднебесную составил порядка 55 млрд долларов. Однако в случае его победы прекращение «пресмыкания» вполне может означать предоставление американским компаниям преимуществ на бразильском рынке.

Да, для этого нужно победить во втором туре выборов – но Болсонару уже является их фаворитом. Не только потому, что он набрал на 2% больше голосов в первом туре. Не только потому, что значительная часть электората других кандидатов (в массе своей правых) перейдут под его знамя. Но еще и потому, что он приводит своих избирателей на участки. «Показателен высочайший для Бразилии показатель абсентеизма: 33 млн бразильцев решили остаться дома, при том что голосование является обязательным. Это свидетельствует о разочаровании в политике как таковой, и на этом фоне более энергетически заряженный правый электорат получает явные преимущества», – говорит Андрей Пятаков.

К тому же параллельно с президентскими выборами в стране избирали губернаторов, Палату представителей, а также значительную часть Сената – и по предварительным данным во всех трех кампаниях Либеральная партия Болсонару обошла Рабочую партию Лулы. Тем самым создав задел для того, чтобы определить будущее страны и всей Латинской Америки.

Похоже, что по крайней мере на ближайшие годы это будет будущим подносчика, а не инженера.