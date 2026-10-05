  • Новость часаПолиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    Глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    Политолог предсказал победителя второго тура выборов президента Бразилии
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 13:14 • В мире

    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС
    @ Rodilei Morais/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь?

    4 октября в Бразилии прошел первый тур президентских выборов. В избирательных бюллетенях было 13 кандидатов, однако шансы на победу были лишь у двух. У действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который шел на свой четвертый президентский срок (он правил Бразилией с 2003 по 2010 год и вернулся на пост президента в январе 2023 года), а также у сенатора Флавио Болсонару. И поскольку никто из них не смог набрать больше 50% в первом туре (за Болсонару проголосовало около 47%, а за Лулу – 43%), то страну ждет второй тур, который состоится 25 октября.

    История взаимоотношений двух кандидатов – это самый настоящий бразильский сериал. Дело в том, что Флавио Болсонару – это сын бывшего президента Жаира Болсонару, который приговорен за попытку осуществить после выборов 2022 года государственный переворот. На который он решился потому, что тогда шел на второй срок, проиграл выборы Луле – и опасался возмездия со стороны конкурента.

    Опасался справедливо – ведь именно Жаир Болсонару был одним из организаторов схемы по посадке обвиненного в коррупции Лулы, который хотел вернуться на пост президента и собирался выдвигаться еще на выборах 2018 года. В итоге Лула не смог принять участие в выборах, оказался под следствием, а в 2019-м (уже после победы Болсонару) был посажен в тюрьму. Однако он из нее быстро вышел благодаря своим адвокатам, а в 2021 году Верховный суд восстановил право Лулы избираться, после чего он и победил на выборах 2022 года.

    Ну и при нем суд посадил Болсонару за попытку госпереворота (после того, как его сторонники штурмовали правительственные здания в январе 2023 года, требуя отменить итоги выборов), одновременно запретив ему занимать госдолжности в течение восьми лет. В тюрьму Болсонару-старший не сел (опять же спасибо адвокатам, убедившим судей в его плохом состоянии здоровья), но находится под домашним арестом с запретом на пользование соцсетями. И его старший сын Флавио занял место отца на политическом Олимпе, обещая в случае победы на выборах помиловать Жаира.

    Для победы на выборах Болсонару опирался на те же самые проблемы, с которыми столкнулись все левые правительства региона. Он критиковал Лулу за экономические неурядицы (рост госдолга, закредитованность семей, дефицит госбюджета), высокий уровень коррупции, а также разгул бандитизма.

    Борьбу с криминалом он сделал чуть ли не центральным элементом своей кампании – благо проблема насилия волнует избирателей больше, чем даже коррупция и экономика. Болсонару пообещал признание крупных преступных группировок террористическими организациями, создание новых федеральных тюрем и снижение возраста уголовной ответственности до 16 лет (а в случае тяжких преступлений – до 14).

    Однако – при всей специфике межличностных отношений – на кону этих выборов стояла не только судьба Жаира Болсонару или бразильских подростковых банд. Но еще и судьба всего «правого поворота» в Латинской Америке.

    «Решающие выборы, которые определят будущее Латинской Америки». Недаром так английская Guardian охарактеризовала это голосование.

    Дело в том, что местные левые переживают очень непростые дни. Их обходят на выборах (например, колумбийских и перуанских в июне 2026 года), свергают в ходе американского вторжения (как это было в Венесуэле в январе 2026-го) и даже берут в экономическую блокаду (от которой сейчас страдает Куба). По сути, Бразилия при Луле оставалась последним мощным оплотом умеренных левых в Латинской Америке – оплотом, который Болсонару хотел демонтировать.

    «Голосование определит, склонится ли крупнейшая страна региона к растущему консервативному блоку, поддерживающему президента США Дональда Трампа, или продолжит проводить многополярную внешнюю политику, начатую Лулой»,

    пишет CNN.

    Неудивительно, что за Болсонару активно агитировали зарубежные политики. В частности, главный представитель «блока Трампа» в регионе – президент Аргентины Хавьер Милей, который лично приезжал на предвыборные мероприятия Болсонару. И агитировал там настолько агрессивно (называя президента Лулу «осужденным», а его правительство – «вороватыми социалистами», устроившими в стране «социалистический балаган»), что Бразилия в июле даже отозвала посла из Буэнос-Айреса.

    Не остался в стороне и патрон Милея – Дональд Трамп. Группа из 30 членов Палаты представителей и примкнувший к ним сенатор Берни Сандерс написали открытое письмо в Госдеп, где перечислили ряд примеров вмешательства Трампа в бразильские выборы (например, введение торговых пошлин и дискредитация бразильской избирательной системы).  По их словам, тем самым Трамп наносит «дальнейший ущерб нашим отношениям со стратегическим союзником и торговым партнером Соединенных Штатов».

    Сам Лула прямо обвинял президента США в попытках повлиять на итоги выборов.

    «Флавио Болсонару – кандидат от Трампа, а Трамп хочет колонизировать Бразилию , забрать наши богатства, украсть наше будущее и оставить нас ни с чем»,

    говорилось в одном из предвыборных роликов действующего президента. Да и сам он утверждал, что в случае победы его оппонента «Бразилия снова станет колонией».

    Может, и не совсем колонией, но Болсонару действительно обещает развернуть внешнеполитический курс страны, и этот поворот приведет к деградации роли страны в мировой политике. Например, он хочет пересмотреть вопрос участия Бразилии в БРИКС. Он не говорит прямо о выходе из этой организации, но это и не нужно – достаточно лишь пойти по пути его отца, который в бытность президентом просто минимизировал участие страны в программах БРИКС.

    «Наша внешняя политика должна быть основана на профессионализме и прагматизме, а не на идеологии», – говорит Болсонару, считая, видимо, активность Лулы в рамках БРИКС (например, отстаивание идеи использования национальных валют в торговых операциях, укрепление отношений с Глобальным Югом и защиту права все это делать от посягательств со стороны США) идеологически мотивированной. Та же дедолларизация, которую пытается продвигать Бразилия в рамках БРИКС, является, по его мнению, политически мотивированной идеей.

    Вместо БРИКС Болсонару-младший обещает сделать упор на двусторонние отношения с США, Аргентиной и Израилем.

    Которые будут означать следование американской «Стратегии Донро» (подразумевающей доминирующую роль США в Западном полушарии) и помощь Трампу в подрыве интеграции внутри БРИКС, а также солидаризацию с аргентинской концепцией по прекращению «социалистического балагана» (под которым понимается следование распространенным на Глобальном Юге идеям справедливости и суверенитета). Ну и, конечно же, отказ от любого осуждения Израиля, что автоматически испортит отношение Бразилии с мусульманскими странами БРИКС.

    При этом Болсонару не желает принимать тот факт, что именно формат БРИКС дает Бразилии возможность участвовать в построении многополярного мира в роли одного из ключевых его инженеров. Вместо этого он хочет, чтобы страна стала пусть и самым большим, но все-таки подносчиком кирпичей для укрепления основ американского монополярного мира. «При Болсонару-отце Бразилия получила от США статус Основного союзника вне НАТО (ОСВН), при сыне сотрудничество может быть укреплено и расширено», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

    Кроме того, Болсонару хочет «прекратить пресмыкаться перед Китаем». Он не говорит о каком-то разрыве отношений с Поднебесной, поскольку это отпугнуло бы от него часть избирателей. Где-то с 2009 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Бразилии, обойдя по этому показателю американцев, и в 2025 году только объем сельскохозяйственного экспорта в Поднебесную составил порядка 55 млрд долларов. Однако в случае его победы прекращение «пресмыкания» вполне может означать предоставление американским компаниям преимуществ на бразильском рынке.

    Да, для этого нужно победить во втором туре выборов – но Болсонару уже является их фаворитом. Не только потому, что он набрал на 2% больше голосов в первом туре. Не только потому, что значительная часть электората других кандидатов (в массе своей правых) перейдут под его знамя. Но еще и потому, что он приводит своих избирателей на участки. «Показателен высочайший для Бразилии показатель абсентеизма: 33 млн бразильцев решили остаться дома, при том что голосование является обязательным. Это свидетельствует о разочаровании в политике как таковой, и на этом фоне более энергетически заряженный правый электорат получает явные преимущества», – говорит Андрей Пятаков.

    К тому же параллельно с президентскими выборами в стране избирали губернаторов, Палату представителей, а также значительную часть Сената – и по предварительным данным во всех трех кампаниях Либеральная партия Болсонару обошла Рабочую партию Лулы. Тем самым создав задел для того, чтобы определить будущее страны и всей Латинской Америки.

    Похоже, что по крайней мере на ближайшие годы это будет будущим подносчика, а не инженера.

    Главное
    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины
    В России повысили приоритет железнодорожных перевозок зерна
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    Премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива
    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей

    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

      0 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

      2 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации