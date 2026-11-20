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Пользователи разгромили рейтинг величайших кинозвезд по версии Variety
Variety: Читатели раскритиковали рейтинг 100 величайших кинозвезд
Читатели американского журнала Variety подвергли жесткой критике опубликованный изданием рейтинг 100 величайших кинозвезд всех времен.
Читатели американского издания раскритиковали рейтинг 100 величайших кинозвезд всех времен, журнала Variety, оставив ироничные и жесткие комментарии, самые безобидные из которых касались отсутствия в рейтинге того, кого пользователь считал непременным участником топ-100.
Журнал составил список актеров, которые, по мнению редакции, обладают идеальным сочетанием таланта, артистизма и популярности. В перечень попали как классические звезды Голливуда, так и современные артисты.
На позициях последней десятки рейтинга оказались Генри Фонда, Сильвестр Сталлоне, Зендея и Ален Делон. В список также вошли Эдди Мерфи, Филип Сеймур Хоффман, Эмма Стоун, Хоакин Феникс и другие известные актеры.
В первой десятке – Барбара Стрейзанд, Тосиро Мифунэ, Том Круз, Марлон Брандо, Сидни Пуатье, Кэтрин Хепберн, Джек Николсон, Чарли Чаплин, Хамфри Богарт и – лучшая в истории – Мэрилин Монро на первом месте.
В комментариях к публикации пользователи выразили массовое недовольство выбором редакции и распределением мест. Практически каждая реплика – перечень любимых актеров пользователя, которых не оказалось в списке.
«Мэрилин Монро совершенно не умела играть, но зато была очень привлекательна», – высказался пользователь с ником Д. Келли.
«Ой, как жаль, что Джулия Робертс (13 место) так высоко в этом списке. Она очень хорошо сыграла Джулию Робертс, но так и не смогла выйти за рамки этой роли», – иронично заметил Дональд Брейер.
«Получается, Дивайн «кинозвезда», а Брюс Уиллис – нет?! Совершенно несерьезный список», – написал Том Картер.
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