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Актрисе Зиновьевой повредили Porsche на полмиллиона рублей в шиномонтаже
Актрисе Зиновьевой повредили Porsche в шиномонтаже из-за спора об оплате
Актриса Зоя Зиновьева сообщила о повреждении своего автомобиля Porsche сотрудниками московского шиномонтажного сервиса после отказа заплатить завышенную цену за ремонт.
Актрисе Зое Зиновьевой, известной по сериалу «Беспринципные», повредили автомобиль Porsche в столичном шиномонтажном сервисе, ущерб оценивается в полмиллиона рублей, передает РИА «Новости».
Конфликт возник после того, как по завершении ремонта сотрудники мастерской на улице Правды потребовали сумму, более чем вдвое превышающую изначально оговоренную.
«На мой отказ оплачивать сверх озвученной суммы заявили, что не выпустят меня. Я оставила изначально озвученную сумму, села в машину и стала выезжать», – написала Зиновьева в соцсетях.
По словам актрисы, работник сервиса попытался помешать ее выезду и намеренно нажал кнопку закрытия ворот. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения.
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