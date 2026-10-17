В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при наезде машины на павильон

Tекст: Вера Басилая

ГУ МВД по Нижегородской области сообщило в Max, что водитель автомобиля Mercedes при движении задним ходом врезался в торговый павильон в Нижнем Новгороде, в результате чего травмы получили четыре человека.

Инцидент произошел на улице Белинского. Мужчина 1957 года рождения не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и сбил двух пешеходов, а также врезался в торговую точку.

В результате травмы получили продавец павильона, две женщины и одна несовершеннолетняя. Двоих пострадавших доставили в больницу. Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших.

В центре Москвы на улице Малая Дмитровка грузовой автомобиль сбил девушку на самокате, в результате чего она получила травмы.

В центре Петербурга автомобиль Hyundai выехал на тротуар на Суворовском проспекте и совершил наезд на пешехода, мужчина госпитализирован.