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Грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве
В центре Москвы на улице Малая Дмитровка грузовой автомобиль сбил девушку на самокате, в результате чего она получила травмы.
В субботу днем на улице Малая Дмитровка в Центральном административном округе столицы грузовик сбил девушку на самокате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Примерно в 14.25 на улице Малая Дмитровка возле дома 5/2 грузовой автомобиль наехал на средство индивидуальной мобильности», – сообщили в ведомстве.
В результате столкновения пострадала девушка, управлявшая самокатом. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы в результате ДТП. В апреле массовая авария с участием электросамоката в столице привела к гибели человека. Ранее в столкновении с автобусом в Москве погиб подросток на электросамокате.