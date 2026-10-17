Грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

В субботу днем на улице Малая Дмитровка в Центральном административном округе столицы грузовик сбил девушку на самокате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Примерно в 14.25 на улице Малая Дмитровка возле дома 5/2 грузовой автомобиль наехал на средство индивидуальной мобильности», – сообщили в ведомстве.

В результате столкновения пострадала девушка, управлявшая самокатом. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы в результате ДТП. В апреле массовая авария с участием электросамоката в столице привела к гибели человека. Ранее в столкновении с автобусом в Москве погиб подросток на электросамокате.