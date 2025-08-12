Подросток на электросамокате погиб в ДТП с автобусом в Москве

Tекст: Вера Басилая

На западе Москвы два 16-летних подростка на электросамокате наехали на мачту освещения, после чего один из них попал под автобус и погиб, а второй был госпитализирован, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел вечером 11 августа на Никулинской улице. По данным пресс-службы столичного главка МВД, несовершеннолетний 2008 года рождения управлял электросамокатом, когда совершил наезд на опору освещения, после чего его отбросило на проезжую часть под колеса автобуса.

Как уточнили в ведомстве, водитель автобуса изначально не заметил случившегося и не остановился, однако позже сотрудники ДПС его задержали. В результате аварии подросток, управлявший самокатом, скончался на месте, а его 16-летний пассажир получил различные травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время следствие УВД по Западному административному округу проводит проверку обстоятельств происшествия. По предварительным данным Мосгортранса, водитель электросамоката не справился с управлением и столкнулся с автобусом маршрута №718. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

Ранее операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона.

Машина сбила ехавших на красный подростков на электросамокате в Москве.

С начала сезона камеры в Москве зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.