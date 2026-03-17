Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя

Кремль: Путин в среду проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

Основной темой обсуждения станут вопросы развития Крыма и Севастополя. С докладом по этим вопросам выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В ходе совещания Путин также в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых объектов на территории Крыма. Кроме того, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы