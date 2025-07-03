Климатолог объяснил холодное начало лета в России

Климатолог объяснил холодное лето в России приходом арктического воздуха

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, подобных явлений не стоит считать аномалией – вторжения холодного воздуха с севера происходили и раньше, однако сейчас они связаны с изменениями в Арктике из-за глобального потепления, передает РИА «Новости».

Кокорин отметил: «Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас». Эксперт также подчеркнул, что именно Арктика «является кухней погоды».

По его словам, граница между Арктикой и умеренными широтами становится все менее стабильной, а атмосферные волны – так называемые волны Россби – усилились и стали глубже. Это приводит к тому, что арктический воздух может доходить даже до Москвы, Техаса, Марокко и Иерусалима.

Климатолог добавил, что температуры воздушных масс увеличиваются по мере продвижения на юг, но для России эти потоки остаются холодными. В результате климат становится все более неустойчивым, чередуются периоды жары и похолоданий.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре о северном завозе отметил необычно холодную погоду в столице, пошутив про скорое наступление зимы.

1 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со второй декады июля в европейской части России ожидаются всплески жаркой погоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована аномально низкая температура 30 июня, что установило новый исторический рекорд по данным метеостанции ВДНХ.