Путин пошутил о скорой зиме из-за промозглого лета

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством перешел к обсуждению темы северного завоза, передает ТАСС. При этом глава государства с иронией отметил, что лето в Москве выдалось промозглым, и не исключено, что зима может наступить быстрее обычного.

Путин в шутливой форме сказал: «Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро – но, судя по погоде, может и быстро наступить». Президент добавил, что обсуждать вопросы северного завоза необходимо уже сейчас, несмотря на календарное лето.

Северный завоз обеспечивает доставку продуктов, топлива и медикаментов в труднодоступные регионы России, включая Арктику, где зимой транспортное сообщение осложнено или отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована аномально низкая температура 30 июня, что установило новый исторический рекорд по данным метеостанции ВДНХ.