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    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    8 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    4 комментария
    2 июля 2025, 20:37 • Новости дня

    Путин пошутил о скорой зиме из-за промозглого лета

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в разговоре о северном завозе отметил необычно холодную погоду, сравнив нынешнее лето с ранней зимой.

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством перешел к обсуждению темы северного завоза, передает ТАСС. При этом глава государства с иронией отметил, что лето в Москве выдалось промозглым, и не исключено, что зима может наступить быстрее обычного.

    Путин в шутливой форме сказал: «Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро – но, судя по погоде, может и быстро наступить». Президент добавил, что обсуждать вопросы северного завоза необходимо уже сейчас, несмотря на календарное лето.

    Северный завоз обеспечивает доставку продуктов, топлива и медикаментов в труднодоступные регионы России, включая Арктику, где зимой транспортное сообщение осложнено или отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована аномально низкая температура 30 июня, что установило новый исторический рекорд по данным метеостанции ВДНХ.

    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    2 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Она поинтересовалась, были ли предупреждены западные союзники Франции о запланированной беседе и согласовывалась ли эта позиция на саммитах НАТО или ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что странам НАТО и Евросоюза следовало бы объяснить, как они оценивают действия своего коллеги, и предложила им высказать свои рассуждения по этому поводу.

    Также Захарова указала, что вопрос о разговоре президентов стоит прокомментировать посольству Франции в России, подчеркнув, что французской стороне стоит объяснить мотивацию такого шага именно сейчас.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    1 июля 2025, 22:22 • Новости дня
    Первышов назвал сложной экологическую ситуацию в Тамбовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Экологическая ситуация в Тамбовской области остается сложной из-за срыва строительства мусороперерабатывающего комплекса, однако региональные власти готовят новый план, сообщил врио главы региона Евгений Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «По министерству природных ресурсов – ситуация очень сложная, но нашли выход. У нас должен был быть реализован проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса, в 2025 году этот проект должен был завершиться», – приводит слова Первышова ТАСС.

    Он указал, что «по факту концессионер, который заключил соглашение, не выполнил свои обязательства и даже не приступил к строительству мусороперерабатывающего комплекса». Однако, как сообщил Первышов, уже подготовлен новый план. «Представил его министру, он поддержал», – сказал глава региона.

    Также Первышов обозначил успехи Тамбовской области в сельском хозяйстве. По данным главы региона, около 70% произведенной сельхозпродукции экспортируется в Китай и страны ближнего зарубежья. Тамбовская область входит в число лидеров по этому показателю, и власти региона рассчитывают удержать и увеличить долю экспорта. Также в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение по строительству пятого завода по производству сахара из сахарной свеклы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Президент выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе и поддержал планы по ускорению экономического роста области.

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    1 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ООН приветствовала диалог Путина и Макрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Дюжаррик на брифинге подчеркнул, что ООН приветствует любые контакты между двумя странами, особенно если речь идет о переговорах на высшем уровне, передает ТАСС.

    «Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», – заявил он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    1 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    МЧС предупредило о дожде и ветре до 15 м/с в Москве

    МЧС объявило прогноз дождя и ветра до 15 м/с в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичный главк МЧС сообщил, что в среду москвичей ждет дождливая и ветреная погода с порывами ветра до 15 метров в секунду.

    МЧС России предупредило жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях, передает РИА «Новости». По данным спасателей, 2 июля в городе ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

    В ведомстве обратились к водителям с призывом быть внимательнее на дорогах и выбирать безопасные места для парковки. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

    В сообщении также говорится: «Уважаемые москвичи и гости столицы. Второго июля в Москве ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с второй декады июля в европейской части России ожидаются всплески жаркой погоды. Роскосмос опубликовал космический снимок циклона «Корнелиус» над Москвой. В Москве 30 июня была зафиксирована рекордно низкая температура для этого дня по данным метеостанции ВДНХ.

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    1 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Путин поддержал создание свободной экономической зоны в Тамбове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе, поддержав планы по ускорению экономического роста области.

    Путин поддержал инициативу по созданию свободной экономической зоны в Тамбовской области, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Евгением Первышовым.

    Глава государства сказал: «Конечно, поддерживаем», отвечая на предложение о развитии экономики Тамбовской области и создании СЭЗ. Президент отметил важность укрепления экономического потенциала региона.

    Обсуждение касалось перспектив социально-экономического развития Тамбовской области. Первышов обозначил ключевые направления работы, среди которых создание СЭЗ названо одним из приоритетов. Путин подтвердил готовность федеральной поддержки планов региона.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, участвовавший в программе «Время героев», представил доклад президенту России Владимиру Путину в Кремле.

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    2 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и теплую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице в среду ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, при этом температура воздуха днем достигнет 20 градусов тепла.

    В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем температура воздуха поднимется до 18-20 градусов тепла, ночью с среды на четверг возможно похолодание до плюс 13 градусов.

    Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 741 миллиметр ртутного столба.

    В Подмосковье температура днем будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, а ночью может снизиться до плюс 10 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агроном дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. Роскосмос опубликовал снимок мощного циклона, который накрыл Москву. В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю наблюдений.

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    2 июля 2025, 12:36 • Новости дня
    Песков сообщил о содержательном разговоре Путина и Макрона

    Песков рассказал о содержательном двухчасовом разговоре Путина и Макрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились более двух часов и прошли по инициативе Франции, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона длился свыше двух часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    По его словам, инициатива переговоров исходила от французской стороны, а Владимир Путин ранее не раз заявлял о своей готовности к диалогу.

    Песков подчеркнул для журналистов, что разговор был весьма содержательным. Пресс-секретарь сообщил: «Свыше двух часов продлился».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Позже Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах разговора с Владимиром Путиным.

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке переговоров между Путиным и Макроном.


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    2 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков: Развитие опорной сети аэропортов в приоритете у руководства России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эволюция опорной сети российских аэропортов является одним из важнейших вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду.

    «Сеть, конечно, недостаточная у нас в стране. Ее нужно, вот эту опорную сеть аэропортов развивать. Один из приоритетных вопросов с точки зрения транспортной доступности российских регионов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Напомним, в среду президент Владимир Путин намерен провести совещание с правительством по теме развития опорной сети воздушных гаваней страны.

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    2 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков опроверг запросы Берлина и Лондона на разговор с Путиным

    Песков заявил об отсутствии запросов из Берлина и Лондона на разговор с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из Германии и Британии не поступало обращений о беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

    Запросы на телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным от руководства Германии и Великобритании не поступали, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «От Германии, от Британии запросов не было», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он подчеркнул, что таких обращений от Берлина и Лондона в адрес Москвы за последнее время не фиксировалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

    Затем Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах беседы с Владимиром Путиным.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать этот разговор.

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    2 июля 2025, 14:44 • Новости дня
    Путин принял в Кремле президента Киргизии Жапарова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Зеленой гостиной Кремля Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова, планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и укрепления союзнических отношений.

    Президент России Владимир Путин встретил в Кремле прибывшего с визитом президента Киргизии Садыра Жапарова, передает ТАСС. Встреча началась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    После совместного фото главы государств начали переговоры в узком составе, в которых со стороны России участвуют заместители и федеральные министры, включая Сергея Лаврова и Алексея Оверчука.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал, что в ходе визита запланированы также переговоры в расширенном составе с делегациями двух стран. Темой обсуждений стали развитие партнерских и союзнических отношений между Россией и Киргизией.

    Москва и Бишкек отметили, что вопросы сотрудничества в экономике и политике занимают центральное место в повестке. В 2024 году товарооборот между странами составил 3,5 млрд долларов, в этом году ожидается рост до 5 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле пройдут встреча президентов России и Киргизии, рабочий завтрак и переговоры по двусторонним вопросам.

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    2 июля 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин поздравил 36-ю общевойсковую армию с присвоением звания «гвардейской»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 36-й гвардейской общевойсковой армии по случаю присвоения ей почетного наименования «гвардейская».

    Поздравление размещено на сайте Кремля. В поздравлении президент отметил: «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России». Путин подчеркнул, что действия личного состава бригады во время спецоперации на Украине стали примером выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма.

    Путин выразил уверенность, что гвардейцы сохранят верность присяге, будут и дальше служить Родине и обеспечивать безопасность мирной жизни россиян. Также глава государства пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.

    В минувшую пятницу Путин поздравил 17-ю отдельную бригаду радиоэлектронной борьбы, 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк с присвоением почетных наименований «гвардейские».

    Ранее президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.

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    2 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Кремле

    Песков: Путин и Жапаров обсудят нюансы двусторонних отношений на переговорах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле пройдет встреча президентов России и Киргизии, на которой планируется рабочий завтрак и переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят все детали отношений между странами, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, встреча включает переговоры в узком и расширенном составе, а также рабочий завтрак в Кремле. Песков подчеркнул, что эта встреча имеет важное значение для дальнейшего развития российско-киргизских отношений. Ожидается, что стороны затронут весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом.

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    2 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин поручил проработать меры поддержки при получении образования вдовами бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал видеосовещание с правительством, выделив в числе приоритетов обеспечение военнослужащих СВО и образовательные гарантии для вдов погибших бойцов.

    Глава государства задал замминистра обороны Анне Цивилевой вопросы о поддержке бойцов, получивших травмы, но продолжающих службу, передает ТАСС.

    Путин обратил особое внимание на проблемы семей погибших, отметив обращения вдов по поводу получения образования и профессиональной переподготовки.

    «Потом мне при встрече с членами семей, прежде всего семей, которые утратили, потеряли своего мужа и отца в ходе специальной военной операции, [задавали] вопрос по вдовам и получении ими образования», – заявил глава государства. Он уточнил у Цивилевой, происходят ли положительные изменения.

    Ранее Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВО.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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    • Здесь и там

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    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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