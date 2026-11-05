По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Спасшего военных ВС России разведчика наградили медалью Жукова
Организовавший 18 эвакуаций разведчик Иваныч ВС России получил медаль Жукова
Заместитель командира взвода глубинной разведки 96-й отдельной Нижегородской бригады с позывным Иваныч награжден медалью Жукова за организацию более 18 успешных эвакуаций военнослужащих, сообщило Минобороны.
«Эпизодов много. Были и штурмовые действия. И много эвакуаций успешных. У меня больше 18 эвакуаций, то есть – всех донесли, всех вынесли», – заявил Иваныч ТАСС.
В Минобороны отметили, что в День военного разведчика государственные награды получили также другие бойцы 96-й бригады 1-й гвардейской танковой армии. Старший снайпер-разведчик Сибиряк получил ранение на купянском направлении, но самостоятельно наложил жгут и продолжил сбивать тяжелые беспилотники типа «Баба-яга». Лейтенант с позывным Руж удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу».
Награждение свидетельствует о высокой выучке и профессионализме личного состава бригады, выполняющей задачи в зоне специальной военной операции, добавили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.
Также водитель-санитар медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Тюша» рассказал об эвакуации 15 раненых бойцов на автомобиле «Нива».
Кроме того, штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Афоня» сообщил о выходе под удар тяжелого дрона «Баба-яга» ради сослуживцев.