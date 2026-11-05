Спасшего военных ВС России разведчика наградили медалью Жукова

Организовавший 18 эвакуаций разведчик Иваныч ВС России получил медаль Жукова

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Эпизодов много. Были и штурмовые действия. И много эвакуаций успешных. У меня больше 18 эвакуаций, то есть – всех донесли, всех вынесли», – заявил Иваныч ТАСС.

В Минобороны отметили, что в День военного разведчика государственные награды получили также другие бойцы 96-й бригады 1-й гвардейской танковой армии. Старший снайпер-разведчик Сибиряк получил ранение на купянском направлении, но самостоятельно наложил жгут и продолжил сбивать тяжелые беспилотники типа «Баба-яга». Лейтенант с позывным Руж удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу».

Награждение свидетельствует о высокой выучке и профессионализме личного состава бригады, выполняющей задачи в зоне специальной военной операции, добавили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.

Также водитель-санитар медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Тюша» рассказал об эвакуации 15 раненых бойцов на автомобиле «Нива».

Кроме того, штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Афоня» сообщил о выходе под удар тяжелого дрона «Баба-яга» ради сослуживцев.