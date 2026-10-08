Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Артиллеристы поразили пункт управления дронами ВСУ на дистанции 20 км
Российские артиллеристы ударили по замаскированному пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Доброполье, сообщило Минобороны. Расчет орудия «Мста-Б» 14-й бригады российской группировки войск «Центр» нанес точный удар по замаскированному пункту управления украинскими беспилотниками.
Артиллеристы расчета орудия «Мста-Б» 14-й бригады из состава группировки «Центр» нанесли точный удар по позициям украинских подразделений в населенном пункте Доброполье, указало ведомство в Max.
В результате огневого воздействия военнослужащие успешно поразили замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
Уничтожение объекта ВСУ осуществлялось с дистанции в 20 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду операторы дронов группировки «Юг» уничтожили пункт управления БПЛА украинской армии.
Псковские десантники за один вылет поразили два танка противника у Доброполья.
Морпехи группировки «Центр» разбили опорные пункты неприятеля.