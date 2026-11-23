Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Краснов назвал фикцией независимый статус западных арбитражей
Краснов: Независимый статус западных арбитражных судов оказался фикцией
Председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что западные арбитражные суды действуют в соответствии с «правилами», а не правом, и их независимый статус является фикцией.
«Исторически в юридическом сообществе доминировал тезис о безупречности западных арбитражей. Однако сейчас можно с уверенностью говорить, что их «независимый» статус оказался фикцией. Нередко базовые юридические принципы приносятся в жертву политической конъюнктуре, решения выносятся не по праву, а по неким «правилам», – заявил Краснов «Ведомостям».
По его словам, доверие крупного бизнеса к этим институтам снижается.
Краснов подчеркнул, что в России судебный процесс развивается в сторону использования электронного документооборота, дистанционного участия в нем посредством веб-конференций и интеграции с государственными цифровыми сервисами. В Верховном суде совершенствуется институт судебного примирения, позволяющий достигать мира в кратчайшие сроки.
Кроме того, в судебную систему внедряются технологии искусственного интеллекта. Все это значительно ускоряет судопроизводство и повышает привлекательность отечественной юрисдикции в целом, заключил председатель Верховного суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил о возможности выигрывать споры и обеспечивать сохранность вложений иностранных инвесторов в российской юрисдикции.
Игорь Краснов сообщил о пилотном внедрении искусственного интеллекта в работу судов более чем в 20 регионах России.
Во время визита в Шанхай председатель Верховного суда ознакомился с применением искусственного интеллекта в судебной системе Китая.