Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Сенатор Мурог назвал нарушением закона сокрытие травм детей в школах
Школы нарушают закон при сокрытии фактов получения травм учениками
Попытки школ скрыть факт травмы ученика и уговорить родителей не фиксировать ее являются прямым нарушением закона, заявил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
Сенатор пояснил, что по закону образовательная организация обязана обеспечивать безопасность детей во время их пребывания в школе, передает ТАСС.
По его словам, если ребенку причинен вред, ответственность несет школа, пока не докажет отсутствие своей вины. Попытки убедить родителей не фиксировать травму лишают семью права на возмещение расходов и компенсацию морального вреда.
Мурог добавил, что родителям необходимо сразу фиксировать травму и требовать от администрации школы акт о несчастном случае. Если школа уклоняется от оформления документов, следует обращаться в орган управления образованием и прокуратуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Ольга Еремина сообщила о праве родителей нарушать тайну переписки ребенка ради его защиты от реальных угроз.
Также руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин предупредил о необходимости возмещения ущерба родителями подростков, поджигающих поезда по заданию кураторов.
Кроме того, появились разъяснения об ответственности родителей за порчу товаров детьми в магазинах.