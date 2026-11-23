Специалисты НГУ разработали генетические тесты для выявления двух видов рака

Tекст: Дмитрий Зубарев

В настоящее время новые тест-системы проходят испытания в лабораторных условиях, передает РИА «Новости». В следующем году разработки пройдут проверку на образцах пациентов с подтвержденным диагнозом, после чего их зарегистрируют как медицинские изделия и введут в клиническую практику.

«Работа по созданию таргетных панелей проводится нами по двум направлениям – первое подразумевает подбор реагентов для секвенирования, второе заключается в разработке программного обеспечения для данного процесса», – рассказал младший научный сотрудник лаборатории биоинформатики вуза Александр Вихорев.

Таргетная панель представляет собой генетический тест методом секвенирования нового поколения. Он позволяет исследовать не всю ДНК, а только определенный набор участков генов, связанных с конкретными заболеваниями. Создание систем ведется при поддержке программы «Приоритет-2030».

Ученые использовали гибридизационный подход, который дает возможность расширять панель, добавляя или исключая гены. По словам Вихорева, после отладки процесса специалисты смогут в короткие сроки собирать тест-системы для любых заболеваний по запросу врачей. Аналогичные панели уже внедрены за рубежом, однако разработка сибирских генетиков станет первой в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России завершили доклинические испытания нового таргетного радиофармпрепарата для диагностики рака молочной железы.

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о разработке высокотехнологичного прибора для быстрого определения генетических маркеров.

Также сибирские ученые создали метод ранней диагностики рака груди на основе биолюминесцентного анализа слюны.