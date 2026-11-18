Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
В России началось клиническое применение мРНК-вакцины от рака
В России началось клиническое применение мРНК-вакцины от рака толстой кишки
В России стартовало клиническое применение мРНК-вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки, сообщил замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич.
«Аналогичная вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента – вакцина «Онкопепт». Она также разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», – цитирует Борисевича РИА «Новости».
В настоящее время идет набор пациентов для применения вакцины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор НМИЦ колопроктологии имени Рыжих Минздрава Сергей Ачкасов сообщил о начале разработки мРНК-препаратов против рака толстой кишки совместно с ведущими онкоцентрами страны.
В апреле в ФМБА сообщили об успешном прохождении курса терапии вакциной «Онкопепт» первым пациентом с колоректальным раком.
Инновационная мРНК-вакцина «Онкорна» получила разрешение на клиническое применение для лечения колоректального рака.