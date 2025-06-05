Ученые открыли спасающие от облысения растительные экстракты

Высушенная кора филодендрона и кожура мандарина способны пробудить рост волос

Tекст: Ирма Каплан

Исследователи из Японии обнаружили два растительных экстракта, которые стимулируют рост волос и могут помочь при облысении и не только. Кора феллодендрона (или бархата амурского), который растет в тропических лесах Азии, и чинпи – высушенная на солнце кожура мандарина, как оказалось, стимулируют рост волоса и пробуждают волосяные луковицы, пишет Daily Mail.

«Растительный экстракт коры феллодендрона и чинпи обладает эффектом выработки PlGF (плацентарный фактор роста) – это белок, который вырабатывается плацентой и участвует в ангиогенезе (образовании и росте новых сосудов), что необходимо при росте новых волос», – объяснила команда Rohto Pharmaceutical Co, проводившая исследование.

Ученые решили сосредоточиться на плацентарном факторе роста (PlGF) и исследовать белок, вырабатываемый клетками дермальных сосочков, играющих важную роль в формировании волоса в нижней части волосяного фолликула.

Команда протестировала несколько растительных экстрактов, чтобы выяснить, может ли какой-либо из них повысить выработку PlGF, и обнаружила, что кора феллодендрона и экстракт цитрусовых тинпи обладают таким эффектом.

«Когда экстракт коры феллодендрона или экстракт цитрусовых тинпи добавляли к клеткам волосяных сосочков человека, они производили примерно в 2,1 и 2,2 раза больше PlGF соответственно, чем клетки, не получавшие экстракт», – пояснили ученые.

По их словам, эта технология может применяться не только к волосам, но и к ресницам.

«Мы продолжим наши исследования, чтобы сделать волосы большего количества клиентов более здоровыми», – пообещали они.

Теперь команда планирует применить результаты исследования для разработки средств для роста волос у мужчин и женщин.

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