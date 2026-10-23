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Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного
Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня
Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.
Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.
Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.
По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.
В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.