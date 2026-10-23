Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Девушке предъявили обвинение в убийстве бывшего парня в центре Москвы
Задержанной за убийство бывшего возлюбленного москвичке предъявили обвинение
Девушке, задержанной в Москве по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного, официально предъявили обвинение, ей грозит заключение под стражу, сообщили в прокуратуре города.
«Девушке 2005 года рождения предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительной информации, конфликт произошел после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры она ударила его ножом в грудь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следователи задержали в центре Москвы девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека. СМИ сообщили о работе подозреваемой вебкам-моделью. В августе правоохранительные органы предъявили обвинение убившему свою супругу из ревности москвичу.