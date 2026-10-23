Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Кошта заявил об открытом дипломатическом канале связи между ЕС и Россией
Rapporteur: Кошта заявил об открытом канале дипломатической связи ЕС с Россией
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Брюссель сохраняет открытым неофициальный дипломатический канал связи с Москвой для возможного обсуждения вопросов урегулирования украинского конфликта.
Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил о наличии канала коммуникации с Москвой. «Канал открыт, и Россия знает, что если и когда она действительно захочет поговорить… она может это сделать», – заявил Кошта, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.
Как отмечает издание, этот неофициальный дипломатический канал связи с Россией был установлен ранее в текущем году руководителем аппарата председателя Евросовета Педру Лоуртие. При этом сам Кошта уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, использовалась ли эта линия связи после ее создания.
В Москве неоднократно подчеркивали готовность к переговорам по урегулированию конфликта при условии устранения его первопричин и достижения долгосрочного мира. Президент Владимир Путин вновь заявлял о готовности возобновить диалог при посредничестве США для обсуждения гарантий безопасности как для России и Украины, так и для всей Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отсутствии у Евросоюза намерений мешать мирным инициативам США.
Европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из процесса урегулирования на фоне диалога Москвы и Вашингтона.