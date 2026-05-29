    Почему несбыточны мечты ВСУ о замере пехоты роботами
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сделал заявление о запрете на узбекские овощи и фрукты
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 20:53 • Новости дня

    ЕС запланировал контролировать поставки чипов из Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз разрабатывает новый механизм совместных закупок микроэлектроники для предотвращения внутренней конкуренции и защиты критически важной инфраструктуры в условиях глобального дефицита, документ позволит контролировать объемы поставок таких товаров из КНР, пишет Financial Times.

    Европейские власти готовят масштабный законопроект, расширяющий полномочия по регулированию рынка полупроводников. Документ предполагает организацию совместных закупок микрочипов, что позволит усилить переговорные позиции объединения и контролировать объемы поставок таких товаров из КНР. Эта мера призвана исключить конкуренцию между европейскими государствами при нехватке комплектующих, пишут «Вести» со ссылкой на газету Financial Times.

    Инициатива продиктована обострением отношений между Вашингтоном и Пекином, а также опасениями использования электроники в качестве инструмента экономического давления. Ситуация усугубляется серьезной зависимостью европейских производств от поставок с Тайваня.

    Ожидается, что новые правила опубликуют на следующей неделе. Европейская комиссия получит расширенные права для борьбы с дефицитом, угрожающим производству медицинского оборудования, цифровой инфраструктуре и выпуску вооружений.

    Законопроект также предусматривает строгие санкции для бизнеса. Компании, скрывающие информацию о производственных мощностях и поставщиках, могут быть оштрафованы на 300 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Евросоюз запланировал обновление нормативной базы для ускорения собственного производства микрочипов.

    Позже Министерство коммерции КНР предупредило европейских партнеров о возможных ответных мерах из-за нового закона «Сделано в Европе».

    Также власти Китая пообещали жесткую реакцию на вероятные ограничительные действия европейских стран в отношении национальных предприятий.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство европейских государств по собственной инициативе вступило в прямую конфронтацию с Москвой, поэтому местным жителям необходимо проявлять максимальную бдительность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев напрямую обратился к населению западных государств с важным предупреждением. Об этом политик написал на своей личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политик назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    В конце апреля зампред Совбеза раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

    29 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась ударить по китайскому импорту
    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена призвать высокопоставленных чиновников поддержать масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    Еврокомиссары соберутся в пятницу для обсуждения будущих отношений блока с Пекином, пишет Politico.

    Национальные правительства во главе с Францией требуют действий по защите своих отраслей от враждебной торговой практики, в то время как другие страны, такие как Германия, советуют проявлять осторожность.

    «Сегодняшние дебаты должны подтвердить растущий консенсус в Европе о необходимости действовать в связи с китайским шоком 2.0», – заявил изданию еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Дефицит торговли товарами ЕС с Китаем увеличился до 360 млрд евро в прошлом году с 312 млрд евро в 2024 году.

    После получения предложений от еврокомиссаров фон дер Ляйен встретится с лидерами на саммите G7 во Франции 15 июня для обсуждения избыточного китайского производства. Затем она будет искать поддержку президентов и премьер-министров на Европейском совете, который начнется 18 июня в Брюсселе. Конкретные меры могут быть представлены уже во время ежегодного обращения фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запланировал введение жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование.

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард призвал усилить тарифные барьеры для противодействия импорту из КНР.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Пекина добровольного сокращения экспорта электромобилей и стали на европейский рынок.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    29 мая 2026, 15:43 • Новости дня
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские власти намерены предоставить Будапешту крупный финансовый транш при условии проведения в стране масштабных реформ по борьбе с коррупцией. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

    Руководство Евросоюза согласилось выделить Будапешту 14,2 млрд евро, передает ТАСС.

    «Мы готовы разблокировать десять млрд евро европейского финансирования, блокируемых на протяжении многих лет», – заявила она. Политик добавила, что стороны также договорились о предоставлении еще 4,2 млрд евро из Фонда сплоченности ЕС.

    Выделение средств напрямую зависит от выполнения ряда требований. По словам фон дер Ляйен, европейское руководство и венгерские власти уже приступили к разработке необходимых реформ, затрагивающих в первую очередь сферу борьбы с коррупцией.

    Ранее в апреле Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем для получения замороженных средств.

    В начале мая Еврокомиссия рассматривала возможность выделения Будапешту только грантов на сумму 6,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ради выполнения требований ЕС новый премьер-министр Венгрии заявил о создании независимого ведомства по расследованию коррупционных преступлений.

    29 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с прессой обвинил вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в некомпетентности из-за подписанного без ведома канцелярии договора о безопасности с Лондоном.

    «Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», – цитирует польского лидера ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    Поводом для резкой реакции послужили недавние слова руководителя оборонного ведомства. 28 мая министр отметил, что кабмин не обязан заранее уведомлять главу государства о подготовке международных документов.

    В связи с этим Навроцкий призвал правительство информировать его о содержании бумаг перед подписанием. Он подчеркнул, что ни один руководитель страны не станет утверждать неизвестные ему инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заключил оборонный пакт с Лондоном втайне от президента Навроцкого.

    Главы правительств Великобритании и Польши официально оформили этот договор о военном сотрудничестве 27 мая.

    Ранее глава польского кабмина публично обвинил президента в саботаже против национальной безопасности.

    29 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разногласия между украинскими властями и руководством европейских стран обострились на фоне нежелания Киева передавать контроль над государственными структурами западным партнерам, пишут местные СМИ.

    Между Владимиром Зеленским и руководством Европейского союза (ЕС) идет скрытая война. Противостояние вызвано попытками украинской стороны вступить в объединение без проведения внутренних реформ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Идет еще одна война, малозаметная широкой аудитории – война Зеленского с руководством ЕС и крупнейших европейских стран. Эта война идет под взаимные комплименты и заверения в поддержке», – приводит агентство слова источника издания.

    Главной причиной разногласий стало стремление Владимира Зеленского сохранить текущую систему управления на Украине. Руководство страны отказывается передавать иностранным кураторам контроль над правоохранительными органами, региональными властями и судами. Европейские чиновники, напротив, настаивают на внешнем контроле за освоением выделяемых средств.

    Конфликт интересов уже привел к регулярным провалам голосований за ключевые законопроекты в украинском парламенте. Принятие этих документов является обязательным требованием Брюсселя и кредиторов для продолжения интеграции, однако их утверждение лишит действующую власть влияния на силовой блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами.

    Европейские лидеры устали от резкого тона общения главы киевского режима.

    Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи украинской стороне.

    29 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала лишить Украину статуса «безопасного» государства

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия направила странам Евросоюза запрос с предложением активировать исключение Украины из списка безопасных государств, сообщает издание Euractiv.

    Подобная мера позволит европейским властям быстрее выдворять просителей убежища на родину. Журналисты отмечают, что инициатива появилась на фоне «обсуждения правительствами будущего временной защиты миллионов украинцев, проживающих в ЕС».

    В феврале текущего года Европарламент утвердил общий список безопасных стран, гражданам которых можно оперативно отказывать в убежище. В этот перечень вошли Тунис, Марокко, Индия, Египет, Колумбия, Бангладеш и Косово. Аналогичный статус получили также государства, претендующие на вступление в Евросоюз, включая Молдавию и Украину.

    Совет ЕС продлил действие мер временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года.

    Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения переселенцев на родину.

    Ранее европейское ведомство представило список из семи безопасных стран для усложнения процедуры получения убежища.

    29 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    IFQ: Вопрос вступления Украины в ЕС расколол Италию

    Tекст: Вера Басилая

    В итальянском руководстве произошел острый конфликт по вопросу интеграции Киева в состав Евросоюза, партия вице-премьера Италии Сальвини выступила против вступления Украины в ЕС, сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

    «Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство», – отмечается в публикации.

    Политическая партия вице-премьера страны Маттео Сальвини категорически отказалась поддерживать евроинтеграцию украинского государства. Представители политической силы подчеркнули, что такой шаг нанесет колоссальный экономический и социальный ущерб всему объединению. Кроме того, Киев пока не выполнил необходимые для членства базовые условия.

    Ранее Владимир Зеленский требовал принять страну в состав европейского блока в 2027 году. Однако лидеры европейских стран неоднократно напоминали о несоответствии местного законодательства стандартам объединения и настаивали на проведении основательных реформ.

    Вице-премьер Италии Антонио Таяни счел вступление Балкан в ЕС приоритетнее Украины.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины вызвала раскол среди европейских дипломатов.

    Владимир Зеленский отверг данное предложение ради получения равных прав в Европе.


    29 мая 2026, 15:12 • Новости дня
    Герой мемов «Мурад Легенда» отправился в зону спецоперации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Популярный блогер Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом «Мурад Легенда», вступил в ряды российских войск на территории Луганской народной республики.

    Известный по мемам под псевдонимом «Мурад Легенда» блогер Исрапил Рамазанов решил отправиться в зону проведения боевых действий на СВО. Он уже присоединился к танковому подразделению в ЛНР, пишет Ura.Ru со ссылкой на информацию канала SHOT.

    Рамазанов прибыл в Луганск четыре дня назад. В прошлом году он пережил клиническую смерть из-за оторвавшегося тромба. После успешного курса восстановления блогер пообещал своим поклонникам скорое возвращение.

    Ранее герой мема «Сафонов, оплатить!» Александр Сафонов отправился на фронт в ДНР. До этого в феврале на спецоперации погиб герой интернет-шуток Андрей Таджибаев. А в 2024 году оштрафованный анапский стример подписал заявление на заключение военного контракта.

    29 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Фицо потребовал немедленного диалога ЕС и России после падения БПЛА в Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил о критической необходимости переговоров между Москвой и Брюсселем на фоне инцидента с падением дрона на жилой дом в Румынии.

    Фицо обратил внимание на опасность текущей ситуации, передает ТАСС. На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской в РФ корпорации Meta) он опубликовал соответствующее обращение.

    «Уже несколько дней назад я заявил, что при отсутствии диалога между ЕС и РФ любой заблудившийся дрон может привести к такой эскалации напряженности, которую мы не будем способны преодолеть», – подчеркнул премьер-министр.

    Глава правительства выразил полную солидарность с Бухарестом в связи со случившимся. Он попросил стороны воздержаться от резких заявлений силового характера и повторил требование о начале мирных консультаций.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

    Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла для беседы из-за этого инцидента.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал случившееся возможной провокацией со стороны Киева.

    29 мая 2026, 09:31 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе стабилизировалась на последних весенних торгах

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июльских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе TTF открылись с незначительным ростом, закрепившись на уровне 569 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE демонстрируют ровную динамику по отношению к расчетной цене четверга, передает РИА «Новости». К утру пятницы показатель составил 565,7 доллара, прибавив всего 0,2%.

    Весной газовый рынок пережил серьезные колебания. В марте средние цены взлетели почти на 60%, превысив 600 долларов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Пик стоимости зафиксировали 19 марта, когда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа. Тогда цена подскочила до 853,7 доллара.

    В апреле котировки опустились на 14% – до 540 долларов. Исторический рекорд стоимости голубого топлива по-прежнему принадлежит началу весны 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая стоимость июньских газовых контрактов на лондонской бирже превысила 560 долларов за тысячу кубометров. Неделей ранее европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи отметки 620 долларов.

    В марте катарская госкомпания QatarEnergy подтвердила факт ракетных обстрелов своих объектов по производству сжиженного природного газа.

    29 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин заявил о праве ЕС самому выбрать переговорщика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не станет указывать Евросоюзу представителя по переговорам на Украине, но оставит за собой право решать вопрос о встрече, отметил президент Владимир Путин.

    «Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», – сказал российский лидер на пресс-походе в Астане, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что определять переговорщика от Евросоюза не относится к компетенции России. При этом он указал, что вопрос о встрече с таким представителем остается суверенным выбором Москвы.

    Напомним, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    29 мая 2026, 21:14 • Новости дня
    Масштабная забастовка из-за низких зарплат охватила всю Италию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовые протесты в Италии охватили всю страну, затронув работу общественного транспорта, образовательных и медицинских учреждений, причиной стало недовольство граждан текущим экономическим курсом.

    Вторая за полмесяца суточная акция протеста проходит в Италии. Организаторами выступили несколько профсоюзов, выступающих против роста оборонных расходов и антисоциального курса властей. Больше всего протесты затронули железнодорожное и морское сообщение, а также больницы и школы, передает ТАСС.

    Участники протестной акции требуют улучшить условия труда. В совместном заявлении организаторов говорится: «Трудящиеся бастуют против эксплуатации и низкой оплаты труда, попыток ограничить право на протестные выступления».

    Активисты настаивают на установлении минимальной ставки в размере 12 евро в час, увеличении финансирования социальной сферы и прекращении спонсирования военных конфликтов. Предыдущая аналогичная акция состоялась 18 мая.

    Критики обвиняют протестующих в банальном нежелании работать. Нынешнее мероприятие выпало на пятницу перед длинными выходными по случаю национального праздника, что особенно сильно ударило по школам в конце учебного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года рабочие порта Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против действий Израиля.

    Ранее, весной прошлого года участники масштабного шествия в Риме потребовали направить военные бюджеты на образование и здравоохранение.

    А летом 2024 года активисты во Флоренции провели флешмоб против поставок оружия украинскому правительству со стороны Италии.

    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

