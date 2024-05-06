ЕК призвала Китай сократить экспорт электромобилей и стали в ЕС

Еврокомиссия призвала Китай сократить экспорт электромобилей и стали в ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала фон дер Ляйен после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сегодня обсуждался существенный дисбаланс рынка, который вызывает серьезную озабоченность, передает ТАСС.

По ее словам, китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и стальная продукция, наводнили рынок ЕС. Китай продолжает в массовом порядке поддерживать свой промышленный сектор, и это на фоне внутреннего потребления, которое не растет. Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию, отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что доступ на рынки ЕС должен быть равным, но Евросоюз готов «в полном объеме использовать» инструменты защиты своего рынка. «ЕС не может принять практики, которые разрушают рынки и ведут к деиндустриализации в Европе», – заявила она.

Председатель Еврокомиссии не стала отвечать на вопросы журналистов после своего заявления, что стало уже обыденной практикой на ее выступлениях в последние месяцы.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что ЕС и Китай должны продвигать здоровое и стабильное развитие отношений и углублять сотрудничество.