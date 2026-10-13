Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.