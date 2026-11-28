Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Жители Нидерландов встревожились из-за участия Destinus в ударах ВСУ по Крыму
Жители города Хенгело в Нидерландах обратились к властям из-за опасений за свою безопасность на фоне новостей об участии базирующейся там компании Destinus в атаках Вооруженных сил Украины на Крым.
Мэрия Хенгело опубликовала специальное сообщение, в котором заявила, что постоянно отслеживает ситуацию вокруг предприятия совместно с ответственными инстанциями, передает RT.
«Новые события и информация принимаются во внимание», – отмечается в заявлении городских властей.
Муниципалитет был вынужден опубликовать разъяснения после того, как горожане и предприниматели начали выражать обеспокоенность. Оценкой потенциальных национальных и международных угроз в связи с деятельностью Destinus займутся Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российское посольство в Гааге направило в министерство иностранных дел Нидерландов официальный запрос о причастности оборонной компании Destinus к атакам на Россию.
На прошлой неделе в муниципальном совете Хенгело заявили о намерении добиваться закрытия этого предприятия по производству дронов для украинских войск.
Российские дипломаты потребовали от нидерландских властей разъяснений в связи с информацией об участии сотрудников компании в ударах по российской территории.