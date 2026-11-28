Tекст: Вера Басилая

Мэрия Хенгело опубликовала специальное сообщение, в котором заявила, что постоянно отслеживает ситуацию вокруг предприятия совместно с ответственными инстанциями, передает RT.

«Новые события и информация принимаются во внимание», – отмечается в заявлении городских властей.

Муниципалитет был вынужден опубликовать разъяснения после того, как горожане и предприниматели начали выражать обеспокоенность. Оценкой потенциальных национальных и международных угроз в связи с деятельностью Destinus займутся Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российское посольство в Гааге направило в министерство иностранных дел Нидерландов официальный запрос о причастности оборонной компании Destinus к атакам на Россию.

На прошлой неделе в муниципальном совете Хенгело заявили о намерении добиваться закрытия этого предприятия по производству дронов для украинских войск.

Российские дипломаты потребовали от нидерландских властей разъяснений в связи с информацией об участии сотрудников компании в ударах по российской территории.