Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Захарова заявила о необходимости капитального ремонта ООН
Захарова: ООН нужен капитальный ремонт вместо плавного реформирования
Организации Объединенных Наций нужен капитальный ремонт, а не плавное реформирование, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Эта организация теперь уже требует не плавного реформирования, и даже, может быть, мало будет реформирования не плавного, а такого глобального. Уже нужен ремонт этой организации капитальный», – приводит слова Захаровой ТАСС со ссылкой на эфир радио «Комсомольская правда».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мария Захарова заявила о необходимости капитального ремонта ООН вместо постепенного обновления из-за попыток перестройки организации отдельными странами.
В воскресенье официальный представитель МИД отметила необходимость очистки структур ООН от скопившейся «грязи» в ходе предстоящей реформы.
В сентябре дипломат выступила за сохранение Организации Объединенных Наций в качестве эффективного инструмента для решения насущных мировых проблем.