В цифровую эпоху стало много поэтов. Началось это около двадцати лет назад, во времена расцвета ныне почти уже почившего Живого Журнала, и теперь, с развитием сетевой поэзии, стало ясно, что пишут очень многие. Многие и издаются. Но я бы все же хотела поговорить о том, что есть поэт и в чем его задача – задача по Гамбургскому счету перед лицом современности. Поговорить о том, кто такой поэт в 2026 году.

Для меня представляется несомненным, что поэт сегодня – это не пророк и не герой, а свидетель. Обусловлено это эпохой. Хорошо пророчить, когда ты видишь великое будущее впереди. Хорошо быть героем, когда ты живешь в великом настоящем. Мы живем в сложное время. В военное время.

Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят. Более того – если его не понимают. Не думаю, что Кассандре не верили – скорее, не могли услышать. Поэт – всегда Кассандра.

Может ли поэзия в двадцать первом веке спасти и излечить кого-то? Пусть поэт кричит в темноту, не зная, станут ли его слова исцелением для кого-то. Пусть он надеется на это, но знает, что задача его не спасать, но фиксировать.

Александр Блок в 1918 году говорил о поэте как о том, кто слышит музыку революции. А через три года, незадолго до смерти, отвечал на вопрос о своем творческом молчании так: «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?». Ergo, поэт, который перестает слышать музыку, умирает. Но только тот поэт, кто ее слышал.

Мы живем в эпоху непримиримости, когда за свою правду каждый готов рвать глотку оппоненту. Если есть моральный долг у поэта, то он только в том, чтобы помнить: нет никакой абсолютной правоты иначе, как у Бога.

Поэт, кстати, всегда верит в Бога, даже если думает, что не верит, – иначе он не услышит музыки. Наша музыка – страшная. Наша музыка – это хрип умирающего в последнем штурме бойца и довольное урчание торжествующего пуританина. Поэт сейчас – не пророк. Пророк обещает спасение, поэт сейчас говорит: «И было так».

Мандельштам писал о слове как о культуре, о вещи, которую нужно беречь. Но что делать, когда слово становится единственной вещью, которая не разлагается? В отличие от привычного мира, в котором стремительно распадается связь времен и человека рядом с тобой, отмеченного печатью смертности – внезапной, разумеется, и до крайности близкой.

Честность свидетельства – вот первый и последний долг поэта.

Вы ждёте от поэта мудрости? Я как поэт не дам вам ее. Я не расскажу о смысле жизни, о том, как строить карьеру, как любить, как быть успешным. Я не повзрослела. Мне тридцать восемь лет, и я до сих пор боюсь приходить в МФЦ.

Даниил Хармс ронял лирического героя с лестницы и превращал абсурд быта в философию. В эпоху, когда трагедия соседствует с торжествующим потребительством, поэту остается только быть вечным ребенком. Слышать музыку в эпохе, где господствуют уверенные в своей правоте пуритане, может только ребенок.

Это мы, не повзрослевшие дети, продолжаем играть в песочнице, пока над головой у нас свистят дроны. И как же хороши наши замки из кристаллического диоксида кремния.

Моя ценность – эта наивность. Она страшнее любого цинизма, потому что она настоящая.

Самое страшное для поэта – стать заложником чужих ожиданий. Самое страшное – подстраиваться под то, что хочет услышать от тебя публика. Я знала поэтов огромного дара, которых сожрала тусовка, сожрали лайки и репосты, сожрало восторженное поклонение. Вы их тоже знаете. Многие из них сейчас цитируются со сноской «иноагент» или даже «экстремист», но некоторые пока что в мейнстриме, в патриотической струе, искренне уверенные, что пишут вещи, нужные... но кому?

Если поэт пишет для публики, он умирает и начинает разлагаться внутри. Поэт может писать только для Бога, и это возвращает нас к тезису о том, что поэт верит в Бога всегда, даже если не верит.

Назовем вещи своими именами: поэзия двадцатых – это поэзия военного времени. И она может себе позволить быть загрубелой, как бинт, присохший к ране. Она может себе позволить пахнуть йодом и кровью. Мои стихи возмущают пуританина по обе стороны границы и по обе стороны режима. Это хорошо. Мои стихи, стихи свидетеля двадцатых годов, не должно быть читать комфортно. Они должны вызывать дискомфорт. Они должны напоминать вам, что вы тоже состоите из мяса и костей, которые легко ломаются.

Но, говоря о настоящем, которому приходится отдавать все силы и весь жар сопереживания, поэту нельзя забывать о прошлом: может быть, только оно и дает силы. Я думаю, что поэт России двадцатых невозможен без корней, глубоко уходящих в землю. Слишком неустойчиво наше время, и земля эта зачастую больше похожа на зыбкий торф, чем на почву. Но я ищу в ней опору, даже если кажется, что этой опоры нет.

Под слоем советских пятилеток, под слоем постсоветского хаоса – черная вода архаики. Ее нельзя бояться, она – источник нашей силы в эпоху, когда кажется разрушаемой связь времен. Чем непонятнее время, тем больше веры этой черной воде. Древняя рыба, спящая в придонном иле, знает правду вернее, чем ветер, пахнущий гарью.

Поэт сегодня – это медиум, который спускается в бездонный колодец и приносит оттуда ведро странной воды. Пейте. Это ваша родина. А говоря о Родине, поэт должен понимать: весна придет, как приходила всегда, но знать, что миф о некоем светлом будущем – не более, чем миф.

Не уповать на историческую справедливость и не ждать милостей от Родины. Если ты любишь Родину – люби ее без надежды на взаимность. Не будет милостей и раздачи пряников, если ты поэт. Но может быть – только может быть – яростное пламя понимания перед порогом, что ты все делал правильно.

Это гумилевское пламя, конечно, и судьба Гумилева говорит нам о том, что не стоит ждать милостей от Родины поэту, как бы ты ни любил ее, как бы ни отдавал ей жар души своей. И оно не имеет ничего общего с пуританским чувством собственной торжествующей правоты – правоте пуританина должны все вокруг. Гумилевскому пламени никто не должен, кроме тебя самого.

Поэт – часть металла, который переплавляется в горне, ткань воспаленной пульпы во рту Родины. И я не откажусь от этого, потому что отказаться – значит предать себя самое. Но моя любовь лишена каких бы то ни было иллюзий, потому что это единственная возможная ныне форма любви.

Нет правоты в традиционалистской пуританской морали. Есть усилие. Усилие человека против энтропии. Против забвения. Против распада.

Назначение поэта – сделать это усилие.