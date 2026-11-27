Tекст: Игорь Иножарский

Внеочередной саммит ЕС по финансовому планированию до 2034 года завершился досрочно: переговоры шли несколько часов и почти не дали результата, а запланированное на пятницу продолжение отменили. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, представления об объеме и распределении средств по-прежнему далеко расходятся, пишет Welt.

Мерц выразил уверенность, что соглашение о среднесрочной финансовой программе удастся заключить до конца года. «Мы и в Европе не должны давать обещаний, которые не можем оплатить», – заявил канцлер, сославшись на выборы во Франции, Италии и Польше в 2027 году. Председатель Евросовета Антониу Кошта перед саммитом сократил общий объем бюджета до 1,781 трлн евро, но Берлин требует урезать его еще на несколько сотен миллиардов.

Кошта объявил о завершении встречи сразу после полуночи, хотя назначал ее на два дня. «Этот саммит был необходимым шагом в процессе», – заявил председатель Евросовета. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что урезание бюджета стало бы стратегической ошибкой, а Париж пригрозил продолжить переговоры только после президентских выборов в апреле.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посмеялся над итогами переговоров: «По крайней мере, я узнал от премьер-министра Италии, что мне надо улучшить прием в волейболе». Заседание Совета Мадьяр назвал «абсолютно излишним». Страны, по словам Мадьяра, разошлись дальше, чем были утром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о возобновлении консультаций по многолетнему финансовому плану ЕС в декабре. Лидеры стран ЕС не смогли согласовать выделение Украине дополнительных 45 млрд евро. Во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита Евросоюза.