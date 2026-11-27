При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Саммит ЕС оказался под угрозой срыва из-за недовольства стран форматом
Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва после того, как ряд стран отказался участвовать в консультациях по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших группах, предложенных председателем Евросовета Антониу Коштой.
По информации источников РИА «Новости», Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, выступающие за ограничение расходов бюджета ЕС, отказались участвовать в предложенном формате. При этом Кошта продолжает проводить встречи с другими странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры стран Евросоюза провалили переговоры по бюджету объединения на 2028–2034 годы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж прекратит участие в переговорах о бюджете Евросоюза, если соглашение по нему не будет достигнуто до конца года.