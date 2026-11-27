Tекст: Антон Антонов

Карни ушел из жизни 13 ноября в своем доме в Уичито, пишет New York Times.

Вместе с братом Фрэнком Карни открыл первую пиццерию в 1958 году, одолжив у матери 600 долларов. Первоначально компаньоном братьев был Джон Бендер, разработавший рецепт соуса для заведения, однако позже он продал свою долю.

Сеть быстро приобрела популярность и начала развиваться по модели франчайзинга. Именно Карни придумал фирменный дизайн зданий ресторанов с двускатной красной крышей, напоминающей форму куска пиццы.

К 1971 году Pizza Hut стала крупнейшей сетью пиццерий в мире, насчитывая около тысячи заведений. В 1977 году братья продали компанию корпорации PepsiCo за 300 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания сообщила о смерти основателя сети ресторанов Ginza Project Вадима Лапина после продолжительной болезни.

В возрасте 88 лет ушел из жизни австрийский предприниматель Герхард Порше, внук основателя автомобильной династии Фердинанда Порше.

