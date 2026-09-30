Мендель заявила о риске потери Украиной 17 млрд долларов

Мендель: Украина потеряет 17 млрд долларов из-за остановки черноморских портов

Tекст: Мария Иванова

Украина рискует потерять около 17 млрд долларов из-за остановки работы черноморских портов, передает ТАСС. Юлия Мендель выразила обеспокоенность отсутствием у государства стратегии восстановления.

«Длительная блокада Черного моря может обойтись стране примерно в 17 млрд долларов. И у государства нет стратегии, как работать или восстанавливаться. В прошлом году доля этого сектора в ВВП все еще составляла 5,5%. Если эта отрасль исчезнет, что останется, чтобы поддержать государство?» – подчеркнула она в соцсети.

С 22 июля порты Большой Одессы, включая Черноморск и Южный, перестали принимать и отправлять иностранные грузовые суда. Именно через эти узлы проходил основной поток экспорта украинского зерна и продукции металлургии. Остановка работы портов совпала с разгаром уборочной кампании.

Аграрии вынуждены использовать альтернативные, более дорогие маршруты: дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынскую Констанцу, а также автомобильные и железные дороги. Это уже привело к коллапсу на сухопутных контрольно-пропускных пунктах страны. Потери валютной выручки от приостановки судоходства ранее оценивались в 3,15 млрд долларов.

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