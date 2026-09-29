Рестораны McDonald's на Украине сократили меню из-за проблем с поставками

Tекст: Валерия Городецкая

Украинские рестораны быстрого питания McDonald's вынужденно урезали меню до нескольких позиций из-за проблем со снабжением, вызванных регулярными воздушными тревогами, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В последнее время на Украине неоднократно сообщалось о проблемах с доставкой продуктов в супермаркеты разных городов. Местные издания публикуют фотографии пустых полок в магазинах, в связи с чем в стране уже начали вводить ограничения на покупку продовольствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Украине возник дефицит гречки из-за логистических трудностей.

На прошлой неделе компания Nestle решила сократить ассортимент товаров в стране по той же причине.

В начале месяца эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на украинские продукты.