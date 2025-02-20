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Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
Первый замначальника российского Генштаба Рудской сообщил о потерях ВСУ убитыми и ранеными в 1 млн человек
Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской в интервью «Красной звезде» рассказал, что российскими войсками в 2024 году было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил более 600 кв. км. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях освобождено около 75% территорий, в ЛНР осталось освободить менее 1%.
Он подчеркнул, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, и отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя. Производственная способность Украины в отношении вооружения и боеприпасов существенно снижена, а мобилизация носит принудительный характер и не позволяет компенсировать высокие потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.