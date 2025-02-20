Российские войска освободили 64% захваченной ВСУ территории Курской области

Tекст: Антон Антонов

«В условиях утраты стратегической инициативы на всех участках фронта киевскому режиму нужна была провокация для западных спонсоров», – заявил Рудской в интервью «Красной звезде», комментируя решение ВСУ вторгнуться в Курскую область.

Он подчеркнул, что украинское руководство добилось кратковременного медийного эффекта, однако главная цель – срыв наступления в Донбассе – не была достигнута. Темпы продвижения Вооруженных сил России возросли за счет снятия значительного количества украинских войск с данного направления.

«Ни одно из наших подразделений с приоритетных направлений снято не было. Для разгрома противника и освобождения захваченной территории была создана группировка войск, основу которой составили хорошо подготовленные соединения ВДВ и морской пехоты», – сообщил он.

По словам Рудского, инициатива в Курской области находится на стороне российских войск, которые продолжают наступление на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает, несмотря на переброску дополнительных резервов. Территория, ранее контролируемая ВСУ, сократилась более чем в два раза, а наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие те, которые были на Запорожском и Южнодонецком направлениях в 2023 году.

«Освобождено свыше 800 кв. км, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв. км)», – сказал Рудской.

На фоне этих событий на Западе начали говорить о стратегической ошибке киевского режима, поскольку украинским силам не удалось создать «красивую картинку», на которую рассчитывали, заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

За се время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.