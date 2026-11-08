На пропалестинскую акцию в Амстердаме вышли 200 тыс. человек

В Амстердаме 200 тыс. человек вышли на митинг за Палестину

Tекст: Дарья Григоренко

В протестной акции «Красная линия» в поддержку Палестины приняли участие около 200 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на газету Algemeen Dagblad.

Во время митинга бывший министр внешней торговли Нидерландов Лилианне Плумен обратилась к премьер-министру страны Робу Йеттену с требованием незамедлительно приостановить все направления военного сотрудничества с Израилем. Она также призвала признать, что нарушение прав палестинцев «стало восприниматься как норма».

В прошлом году Йеттен в качестве депутата парламента сам участвовал в демонстрации под знаком «Красной линии», однако накануне он назвал свое присутствие на подобной акции в статусе главы правительства неуместным.

Маршрут шествия протяженностью около 6 км пролегал по центральным улицам Амстердама и завершился на Музейной площади. Нынешняя акция, организованная пацифистскими и пропалестинскими объединениями, стала четвертой в серии подобных демонстраций в Нидерландах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле участники многотысячного шествия в Лондоне потребовали наложить полное оружейное эмбарго на Израиль.

В июне жители стамбульского района Бахчелиэвлер устроили многодневный бойкот ресторана McDonald's в поддержку палестинцев.